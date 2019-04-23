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(Özel) Pazarda en az fiyatı artan sebze enginar

Ülkemizde 9 ay boyunca tezgahlarda yerine alan enginar bu yıl zamlardan en az etkilenen sebzelerin başında geliyor.

23 Nisan 2019 Salı 09:21
(Özel) Pazarda en az fiyatı artan sebze enginar

Ülkemizde 9 ay boyunca tezgahlarda yerine alan enginar bu yıl zamlardan en az etkilenen sebzelerin başında geliyor.


İlk ocak ayında Kıbrıs’da çıkan enginar, mart ayında Ege bölgesinde hasat edilmeye başlanıyor. Mayısın ilk haftası ise Bursa’nın yerli enginarı tezgahlardaki yerine alıyor.Geçen yıl tanesi 3 ile 3,5 lira arasında satılan enginar bu sene 3,5 ile 4 lira arasında tezgahta satılıyor. Vatandaş karaciğer dostu olarak bilinen enginara büyük rağbet gösteriyor.


Bursa’da 21 yıldır enginar satışı yapan pazarcı Kemal Ayaz, “Tuz Pazarı’nda 21 yıldır enginar satıyorum. Enginar ilk Kıbrıs’da ocak ayında hasat ediliyor. Daha sonra Ege bölgesinde mart ayında çıkıyor. Bursa’da ise mayısın ilk haftası toplanmaya başlıyor. Enginarı 3,5 ile 4 arasında satmaktayız. Aydın enginarı ise 5 lira. Biz eylül ayına kadar tezgahta enginar satıyoruz. Geçen yıl bu enginarın tanesini 3 ile 3,5 liraya satıyorduk. Bu sene 50 kuruş ile 1 lira zam geldi. Enginar karaciğer dostu olarak biliniyor. O yüzden vatandaşlar alıp yiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 09:21
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