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(Özel) Patlama anında otobüste yaşananlar kamerada

Gaziantep’te 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı doğalgaz patlamasının yaşandığı sırada yoldan geçen halk otobüsünde yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:47
(Özel) Patlama anında otobüste yaşananlar kamerada

Gaziantep’te 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı doğalgaz patlamasının yaşandığı sırada yoldan geçen halk otobüsünde yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamanın etkisiyle rögar kapağının fırlaması sonucu otobüsteki 2 kişi yaralandı.


Gaziantep’in Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi’nde doğalgaz hattında yaşanan patlama esnasında rögar kapakları havaya fırlamıştı. Patlama anında ise rögar kapaklarından biri Şeyhmus Karakuş idaresindeki 27 H 0407 plakalı özel halk otobüsünün altına çarpmış, minibüste bulunan 2 yolcu yaralanmıştı.



Yaşanan panik anları kamerada


Patlama anında yaşananlar halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, araç sürücüsü ve yolcuların yaşadığı panik görülüyor. Ne olduğunu anlamaya çalışan yolculardan bazıları sarsıntı ile aracın içerisine savrulurken, sürücü ise aniden fren yaparak durdu. Olanları anlamaya çalışan sürücü ve yolcular bir süre sonra araçtan inerek, rögar kapağının yerinden çıktığını gördü.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:47
  1. doğa

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