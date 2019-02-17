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(Özel) Özel güvenlikler gazilik ve yıpranma hakkı istiyor

Özel güvenlik görevlilerinin emniyet teşkilatının faydalandığı gibi gazilik, yıpranma, taltif gibi haklara sahip olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) verilen kanun teklifini değerlendiren özel güvenlik firması yöneticisi Kemal Yücel, “Özel güvenlik görevlilerinin çok stratejik bir görev yaptığına inanıyoruz” dedi.

17 Şubat 2019 Pazar 09:43
(Özel) Özel güvenlikler gazilik ve yıpranma hakkı istiyor

Özel güvenlik görevlilerinin emniyet teşkilatının faydalandığı gibi gazilik, yıpranma, taltif gibi haklara sahip olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) verilen kanun teklifini değerlendiren özel güvenlik firması yöneticisi Kemal Yücel, “Özel güvenlik görevlilerinin çok stratejik bir görev yaptığına inanıyoruz” dedi.


Özel güvenlik görevlilerinin de emniyet teşkilatının faydalandığı gazilik, yıpranma, taltif gibi haklara sahip olması için TBMM’ye verilen kanun teklifi özel güvenlikleri heyecanlandırdı. Kayseri’de bir güvenlik firmasında yöneticilik yapan Kemal Yücel, verilen teklif hakkında açıklamalarda bulundu.


Yasanın çıkmasını istediklerini kaydeden Yücel, “Bu yasanın çıkmasını istiyoruz. Çünkü özel güvenlik genel kolluk hizmeti dediğimiz İçişleri Bakanlığına bağlı 5188 sayılı yasa ile hukuk temeline dayanan bir kurumdur. İçişleri Bakanlığına bağlı genel kolluğa emniyet mensupları, jandarma ve MİT mensupları giriyor. Özel güvenliğinde genel kolluğa yardımcı hizmet olarak özel bir statüsü var. Bir taraftan SGK’ya bağlı işçi statüsünde ama mahkemelerde ise 657 Devlet Memurları Kanununa göre yargılandığı için bir yönüyle devlet memuru bir yönüyle de işçidir” ifadelerini kullandı.


Özel güvenlik görevlilerinin çok stratejik bir görev yaptığına inandıklarını kaydeden Yücel, “Özel güvenliğin adı özelde olsa resmi bir üniforması olan ve İçişleri Bakanlığına bağlı genel kolluk içerisinde değerlendirilen bir görevdir. Özel güvenliklerde risk fazladır. Şehit olma ve yıpranma ve gazi olma riski fazladır. Riski fazla olan görevlerde psikolojik ve biyolojik olarak yıpranmada var. özel güvenliğin hem caydırıcı bir duruşu var. Bunun karşılığını alması lazım. Görev anında şehit oluyorsa yasal olarak da hukuk karşısında şehit muamelesi görmesi lazım. Kendisi, eşi, çocukları ve yakınları çok fazla mağdur olmasın. Gazi olduğunda gazi muamelesini görmesini istiyoruz. Özel güvenlik görevlilerinin de çok stratejik bir görev yaptığına inanıyoruz.O yüzden bu yasal haklardan faydalanmalarını istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 09:43
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