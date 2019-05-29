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(ÖZEL) Özbek boksöre Taksim’de yoğun ilgi

Taksim’e gelen 2017 AIBA Dünya Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Özbekistanlı boksör Shakhram Giyasov’a hayranları yoğun ilgi gösterdi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:54
(ÖZEL) Özbek boksöre Taksim’de yoğun ilgi

Taksim’e gelen 2017 AIBA Dünya Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Özbekistanlı boksör Shakhram Giyasov’a hayranları yoğun ilgi gösterdi. Fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışanların arasında kalan kadınlar ve çocuklar zor anlar yaşadı.


2017 AIBA Dünya Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Özbekistanlı boksör Shakhram Giyasov, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a geldi. Özbek boksör, sosyal medya üzerinden takipçilerine Taksim Meydanı’nda olacağını duyurdu. Bunun üzerine Türkiye’de bulunan Özbek vatandaşlar, ünlü boksörü görebilmek için Taksim’e akın etti. Hayranları boksörle fotoğraf çektirebilmek için birbiriyle yarıştı. Fotoğraf çektirmek için birbiri ile yarışanların arasında kalan kadınlar ve çocuklar zor anlar yaşadı.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:54
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