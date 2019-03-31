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(Özel) Oy vermek için tedavi gördüğü hastaneden ambulansla Silivri’ye götürüldü

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Cafer Çağan isimli vatandaş oy verebilmek İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ambulans ile Silivri’ye götürüldü.

31 Mart 2019 Pazar 14:24
(Özel) Oy vermek için tedavi gördüğü hastaneden ambulansla Silivri’ye götürüldü

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Cafer Çağan isimli vatandaş oy verebilmek İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ambulans ile Silivri’ye götürüldü.


Kalp rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz gün hastanede tedavi altına alınan Cafer Çağan isimli bir vatandaş yerel seçimler de oy kullanmak istediğini hastanede bulunan doktorlara iletti. Doktorların onay vermesinin ardından konu Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Çağan’ın talebi doğrultusunda bu sabah hastaneye 112 Ambulans’ı ile hastanesinden alınarak Silivri’de bulunan Çağanbey Ortaokulu’na getirildi. Burada sağlık görevlileri tarafından sedye ile oy kullanacağı sınıfa götürülen Çağan burada eşinin yardımıyla oyunu kullandı.


Çağan vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirterek “Vatandaşlık görevini yerine getirebilmemiz için rica ettik onlar da yardımcı oldular. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik mutluyuz. Vatana millete hayırlı olsun” dedi.


Çağan’ın eşi Havva Çağan “Ben her konuda çok memnunum sağlık bakanlığının hizmetlerinden hemşirelerinden doktorlarından yiyeceklerimize kadar her şeyimizle ilgileniyorlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 14:24
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