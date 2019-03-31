(Özel) Oy kullanan Avşar kızı mührü kabinde unuttu Ünlü oyuncu Hülya Avşar, oyunu Sarıyer’de kullandı.

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, oyunu Sarıyer’de kullandı. Avşar, oyunu kullandıktan sonra mührü kabinde unutunca görevliler tarafından uyarıldı.

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, Sarıyer’deki Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelerek oyunu kullandı. Oyunu kullanmak için sırada bekleyen Avşar, tanıdıklarıyla sohbet etti. Kızı Zehra’nın kendisinden sonra oy kullanacağını dile getiren ünlü sanatçı, sırasının gelmesinin ardından kabine girerek oyunu kullandı. Ünlü sanatçı oy mührünü kabinde unutunca sandık görevlileri tarafından uyarıldı. Binadan ayrılırken hayranlarına el sallayan Avşar, geldiği taksiye binerek uzaklaştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.