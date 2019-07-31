0553 313 94 23

(Özel) Otobüsüne çarpan kamyonu, kovalayan otobüs şoförünü kendi yolcuları dövdü

Silivri-Yenibosna seferini yapan özel halk otobüsüne seyir halindeyken kargo kamyonu çarptı ve yoluna devam etti.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:24
(Özel) Otobüsüne çarpan kamyonu, kovalayan otobüs şoförünü kendi yolcuları dövdü

Silivri-Yenibosna seferini yapan özel halk otobüsüne seyir halindeyken kargo kamyonu çarptı ve yoluna devam etti. Bunun üzerine otobüs şoförü içerisinde bulunan onlarca yolcuya aldırış etmeden kamyonun peşine düştü. Yolcuları inecekleri durakta indirmeyen otobüs şoförü yolculardan dayak yedi.



Olay Beylikdüzü’nde geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Silivri- Yenibosna seferini yapan özel halk otobüsüne seyir halindeyken bir kargo firmasının kamyonu çarptı ve kaçtı. Bunun üzerine kendisine çarpan kamyonu takip etmeye başlayan otobüs şoförü iddiaya göre yolcuların defalarca yaptığı ikazlara aldırış etmeden kamyonu kovaladı. Birkaç durakta durmayan otobüs şoförüne yolcular tepki göstermeye başladı. Otobüs şoförü içeride bulunan onlarca yolcunun hayatını hiçe sayarak takibini sürdürdü. Daha sonra otobüs şoförü, kamyon şoförünü Beylikdüzü durağında durdurdu. Ancak korku dolu dakikalar yaşayan yolculardan bazıları otobüs şoförünü aşağı indirip dövmeye başladı. Araya diğer yolcuların girmesiyle kurtulan otobüs şoförü, kamyon şoförüne tepki gösterdi.



Otobüs şoförüne dayak kamerada


Yaşanan bu olayların ardından otobüsten inen yolcular durağa gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti. Bu anlar ise kameralarına yansıdı. Görüntülerde otobüs içerisinde bulunan yolcular, otobüs şoförüne otobüsü durdurması için dakikalarca dil döküyor. Birkaç durak sonra duran otobüste bulunan vatandaşlar otobüs şoförünü aşağıya indirerek dövüyor. Bu sırada otobüste bulunan vatandaşlar büyük korku yaşıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burhaniye’de "Köyümüzde Şenlik Var"
    1. Burhaniye’de "Köyümüzde Şenlik Var"
    2. Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde..
    3. Adıyaman’da tarihi eser ele geçirildi
    4. Ülkesine bayrama giden Suriyelilerin..
    5. Kadın girişimciler kot giysileri..
    6. Bedenimiz için K vitamini neden önemli?
    7. Teröristlerin ağaçlar arasına..
    8. BirGün yazarından Kurban Bayramı için..
    9. Gram altın 253,9 lira seviyelerinde
    10. Temassız ödemelerde işlem limiti 120..
    11. (Özel) Sultangazi’de yaşlı kadını..
    12. Ermeni diaspora Rusya’yı karıştırdı
    13. İmplant sonrası diş bakımına dikkat
    14. Dış ticaret istatistikleri (2)
    15. Adana'da akaryakıt kaçakçılığı..
    16. Kırıkkale'de otomobilin çarptığı çocuk..
    17. Göz altı çukurlarına dikkat
    18. Burhaniye’de Çocuk Koruma Koordinasyon..
    19. Küflü ekmekleri vatandaşa..
    20. Yurt dışı emeklilik nasıl olunur? Yurt..
    21. Burundaki şekil bozukluğuna dikkat
    22. GRAFİKLİ - Yeni Malatyaspor tur peşinde
    23. MEB'den okul yöneticilerine eğitim
    24. Şehit yakınları ve gazilerin düğünleri..
    25. Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı..
    26. Erzurum’da yaban hayatı fotokapan ile..
    27. Almanya'da perakende satışlar..
    28. Adana'da uyuşturucu satıcılarına..
    29. Baro Başkanı Yeşilboğaz, Vali Su ile..
    30. (Özel Haber) Simge Aköz: "Çin’de..
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu gerçeği ortaya çıktı!
    Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu gerçeği ortaya çıktı!
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak