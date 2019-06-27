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(Özel) Otobüs şoförü ile yolcuların tekme tokat kavgası kamerada

Ümraniye’de bir yolcu otobüsünde yolcular arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflar otobüsten inerek kavga etmeye başladı.

27 Haziran 2019 Perşembe 09:46
(Özel) Otobüs şoförü ile yolcuların tekme tokat kavgası kamerada

Ümraniye’de bir yolcu otobüsünde yolcular arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflar otobüsten inerek kavga etmeye başladı. İddiaya göre kendisine küfür edilen otobüs şoförü de kavgaya dahil olarak taraflara saldırdı. O sırada bir kişinin kendisini tutmaya çalışmasına sinirlenen otobüs şoförü şahsa tokat attı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.


Ümraniye’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir yolcu otobüsünde yolcular arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Taraflar otobüsün durduğu durakta inip burada kavga etmeye başladı. İddiaya göre o sırada kendisine küfür edilen otobüs şoförü de kavgaya dahil oldu. Otobüs şoförü, kavga esnasında bir kişinin kendisini tutmaya çalışmasına sinirlenerek şahsa tokat attı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada tarafları, çevredeki esnaf ile vatandaşlar ayırdı. Kavganın sona ermesiyle şahıslar olay yerinden uzaklaşırken otobüs şoförü de direksiyon başına geçti.


Kavgaya tanık olan Seyit Demir, “Olay saat 9 buçuk sularında yaşandı. O an biz çalışıyorduk. Biz pideciyiz. 13 numaralı Ataşehir otobüsünde. Arkadaşlar daha önce otobüsün içerisinde tartışma çıkmış, tartışma durakta devam etti. Tartışma sözlü atışmaya dönüştü daha sonra tartışma büyüyerek meydanda, yolda kavga başladı. 10-15 dakika sürdü.Sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz. Biz burada esnafız, çalışıyoruz. Otobüs şoförü de kavgaya daha sonra karıştı. Aşağıda tartışmalar yaşandı. Kargaşa oldu. Şoförde karıştı kısa süreliğine. Olay kısa sürede bitti. Polis gelmedi. Olay kapandı” ifadelerinde bulundu.


Kavga anları olay yerindeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otobüs şoförü ve taraflar arasında arbede yaşanıyor. Otobüs şoförü bir kişiye tokat atıyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:46
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