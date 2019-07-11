0553 313 94 23

(özel) Oto yıkamaya kadın eli değdi

Eskişehir’de 2 çocuk annesi Özlem İnan, çoğunlukla erkeklerin çalıştığı sektörlerden biri olan oto yıkama işinde, şehrin ilk ve tek kadın oto yıkamacısı olarak çalışıyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:29
(özel) Oto yıkamaya kadın eli değdi

Eskişehir’de 2 çocuk annesi Özlem İnan, çoğunlukla erkeklerin çalıştığı sektörlerden biri olan oto yıkama işinde, şehrin ilk ve tek kadın oto yıkamacısı olarak çalışıyor.


Sanayi bölgesinde bulunan bir oto yıkamacıda çalışan 36 yaşındaki Özlem İnan, yaklaşık 6 yıldır araç temizliği yapıyor. Diğer kadınlardan farklı olarak hem evde hem de oto yıkamacıda temizlik yapan İnan, erkeklerin yaptığı işleri kadınların da yapabileceğini gösteriyor. Yıllar önce iş ararken arkadaşının tavsiyesi ile oto yıkama sektörüne adım atan Özlem İnan, işini severek yaptığını söyledi. Kadın eli değdiğinde işin daha titiz olduğunu ifade eden İnan, "İş arıyordum. Arkadaşımın yardımıyla bu işe girdim. Sonra baktım hoşuma gitti. Hiçbir bayanın yapamayacağı iş değil. 2013 yılından beri bu işi yapıyorum ve severek yapıyorum. Gayet memnunum. Müşterilerim de çok memnun önemli olan müşteriyi memnun etmek. Hayatım böyle devam ediyor ve mutluyum. Özellikle bir bayanın elinin değmesi daha farklı oluyor, daha titiz oluyor, herkes çok memnun temizlikten. Müşterilerim nereye gidersem gideyim sürekli arıyorlar" diye konuştu.


"Ev süpürmekle araba süpürmek çok farklı"


Evde yapılan temizlik ile oto yıkamacıya gelen araçlarda yaptığı temizliğin farklı olduğunu aktaran Özlem İnan, "Evdeki temizlikle arabadaki temizlik çok fark ediyor. Evde isteğe göre hareket ediyorsun. Bir gün toz alıyorsun, bir gün almıyorsun. Burada böyle bir şey yok ev süpürmekle araba süpürmek çok farklı. Özellikle müşteriler cam silmeye önem gösteriyor. Güzel temizlenmeye ve içerinin kokusunun güzel olmasına müşteri çok dikkat ediyor. Yıkamanın haricinde birde detaylı temizlik yapıyorum. O daha farklı bir sektör. Herkes kolay kolay yapamıyor. Tavan, koltuklar, göğüs, bagaj, kapılar ve lastiklere varana kadar temizliyoruz" ifadelerini kullandı.


"Kadının yapamayacağı iş yok"


Son olarak kadınlara önerilerde bulunan Özlem İnan, şunları söyledi;


"Gördüğüm kadarıyla diğer sektörlerde de bayanlar var. Kadının yapamayacağı iş yok. Yeter ki isteyin. Ben herkese tavsiye ederim. Şuan Eskişehir’de bu işi yapan tek kadın benim. Ben çok seviyorum işimi. Severek yapmaya devam ediyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale’de 91 mülteci yakalandı
    1. Çanakkale’de 91 mülteci yakalandı
    2. Bakan Pakdemirli'den şehit ailesine..
    3. Gümüşhane’de araç dereye uçtu: 1 ölü
    4. Yenidoğan Camii yenilendi
    5. Obezite Merkezi Adanalıları..
    6. AYM, Sağlar'ın başvurusunu kabul..
    7. Başkan Yavaş, Maltepe Pazarı esnafıyla..
    8. İzmir dünya sahnesinde
    9. Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
    10. Afrin'de patlama! Ölüler var
    11. Boğulma tehlikesi geçiren düzensiz..
    12. ASEAN savunma bakanları Tayland'da..
    13. KKTC ile koordinasyonu Fuat Oktay..
    14. Türk kirazı Çin seddini aştı
    15. (Özel) İstanbul’da trafikte..
    16. "Ya AB gerekli adımları atmalı ya da..
    17. Akşehir’de çocuklar tiyatroya doydu
    18. İşte arananlar listesinde etkisiz hale..
    19. Smartwings uçağı Budapeşte’de acil..
    20. Bolu’da kaçak sigara, içki ve..
    21. Salihli eylül ayında doğalgaz..
    22. Cem Yılmaz'dan başörtüsü düşmanlığı!..
    23. Uzunlu Belediye Başkanı işçi gibi..
    24. Avrupa borsaları
    25. Evinden 115 parça tarihi eser çıktı
    26. Vali Demirtaş, Yeşilbağlar..
    27. Erzurum halkı tepkili
    28. TOKİ’den alınan ev borç bitene kadar..
    29. Uyuşturucu operasyonu şüphelisi 5 kişi..
    30. Arnavutköy’de araba tekerleği küçük..
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!