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(Özel) Oto tamirhanesine silahlı baskın kamerada

Kartal’da otomobilin tamirden çıkmasına sinirlenen bir kişi elinde silahla oto tamirhanesini bastı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:30
(Özel) Oto tamirhanesine silahlı baskın kamerada

Kartal’da otomobilin tamirden çıkmasına sinirlenen bir kişi elinde silahla oto tamirhanesini bastı. Tamirciyi silahın kabzasıyla kafasından yaralayan şahıs daha sonra araçlara yumruk attı. Oto tamirhanesine silahlı baskın anı kameralarca anbean kaydedildi.


Olay, Kartal’da dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aracını tamire veren şahıs tamir işleminin bayram tatiline yetişmemesi üzerine tamirhaneye geldi. Burada tamirciyi tartışan şahıs kavga ettikten sonra iş yerinden ayrıldı. Ardından elinde silah ve kalabalık bir grupla tekrar tamirhaneye gelen şahıs bu kez silahın kabzasıylatamirciye vurdu. Silahını insanlara doğrultup tehditler savuran şahıs bazı araçları da yumrukladı. Ardından şahıs ve beraberindekiler tamirciden ayrılırken iş yerinde çalışanı İ.B. ve M.R. isimli ustalar hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Görüntülerde şahıs elinde silahla tamirciye geliyor. Ardından araçları yumruklayarak silahı insanlara doğrultup tehditler savuruyor. Saldırganlar olay yerinden ayrılırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:30
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