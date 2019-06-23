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(Özel) Osmangazi Belediyesinden köylere tandır

Bursa’nın Osmangazi Belediyesi, yıkılan binaların tuğlalarıyla köylere kara fırınlar inşa ediyor.

23 Haziran 2019 Pazar 10:22
(Özel) Osmangazi Belediyesinden köylere tandır

Bursa’nın Osmangazi Belediyesi, yıkılan binaların tuğlalarıyla köylere kara fırınlar inşa ediyor.


Osmangazi Belediyesi, deprem tehlikesi veya başka sebeplerle yıkılan evlerin tuğlalarını değerlendiriyor. İlk Doburca Mahallesi’nden başlayan projede, köyün eski ve kullanılmayan kara fırını tekrar inşa edildi. Köylülerin şahsi fırınlarının yanı sıra büyük miri fırında toplanıp beraber tandır ekmeği pişirebildikleri gelenek tekrar canlanıyor. Doburca Mahallesi’nde kadınlar inşa edilen fırın için Osmangazi Belediyesine teşekkür ederek, “İnsanımız tekrar bir araya gelerek burada aşını beraber pişirebilecek. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” dediler.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, köylerin boşaldığından söz ederek, “Biz arzu ediyoruz ki özellikle şehre yakın olan köylerimizde hayatı canlandıralım. Köylerin canlanması, o eski kültürün yaşanması adına köylerimizdeki fırınları tamir ediyoruz, yoksa yenilerini yapıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak şu anda bu projeye Doburca Mahallesi’nden başladık.Ardından Yiğitali, Tuzaklı, Çaybaşı, Büyükdeliller ve 10 tane mahallemizde fırınları ilk etapta yenileyerek ya da yenisini yaparak bu kültürü tekrar ortaya çıkaracağız. Hedefimiz bütün köylerimizde bu tür çalışmaları yapmak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 10:22
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