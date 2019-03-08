0553 313 94 23

(Özel) Orman işçilerinin ‘Hamiyet Abla’sı

Üyelerinin yüzde 95’inin erkek olduğu bir emekçi kitlesini 10 yıldır temsil eden Öz Orman İŞ İzmir Şube Başkanı olan Hamiyet Boyacı, gece gündüz demeden kimi zaman bir dağın zirvesindeki yangın gözetleme kulesinde, kimi zaman ormanların en ücra köşesindeki yangın ekibinde çalışan işçilerle bir araya geliyor.

08 Mart 2019 Cuma 10:06
(Özel) Orman işçilerinin ‘Hamiyet Abla’sı

Üyelerinin yüzde 95’inin erkek olduğu bir emekçi kitlesini 10 yıldır temsil eden Öz Orman İŞ İzmir Şube Başkanı olan Hamiyet Boyacı, gece gündüz demeden kimi zaman bir dağın zirvesindeki yangın gözetleme kulesinde, kimi zaman ormanların en ücra köşesindeki yangın ekibinde çalışan işçilerle bir araya geliyor. Bin 250 orman işçisinin ‘Hamiyet Abla’sı, telefon geldiğinde üzerine yeleğini, ayağına da spor ayakkabılarını geçirip işçilerin dertlerine çözüm buluyor.


Öz Orman İŞ İzmir Şube Başkanı Hamiyet Boyacı, üyelerinin yüzde 95’inin erkek olduğu bin 250 orman işçisinin ‘Hamiyet Abla’sı. Gece gündüz demeden orman işçilerinin yanında olan Boyacı, telefon geldiğinde üstüne yeleğini, ayağına da spor ayakkabılarını geçirerek işe koyuluyor. Erkeklerin yoğunlukta olduğu bir ortamda seçilerek göreve gelen Boyacı, işçiler arasında işinin hakkını vermesiyle ünlü. Kışın karda çamurda buz üzerinde, yazın alevlerin karşısında köz üzerinde çalışan cefakar orman işçilerinin kendisini ‘abla’ olarak gördüğünü belirten başarılı sendikacı, dünyanın en tehlikeli işler sınıfında olan ormancılık iş kolunda çalışan üyelerine bir abla, bir anne şefkatiyle yaklaştığını; onların iş sağlığı ve güvenliklerini her şeyin üstünde gördüğünü söyledi.



“Kadın hakkı, insan hakkıdır”


İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün çeşitli kademelerinde işçi olarak çalıştığını, bu sürede sendikal faaliyetlerde de bulunduğunu kaydeden iki kız, iki de torun sahibi Boyacı, “Üyelerimizin yüzde 95’i erkek. Böyle bir ortamda seçilerek göreve geldim. Bu görevde üye arkadaşlarım bana büyük bir sorumluluk yüklediler. Bu sorumlulukla ben, yapmam gerekenin iki katını yapmak zorunda kaldım ki, bundan da çok memnunum. Ben onlar için her şeyden önce bir anne, bir ablayım. Üyelerimizin ağlayan gözü, gülen yüzü ilkesinden sapmadan bu görevi yürütüyorum. Orman işçiliği özveri isteyen bir iş. Orman işçiliği, orman sevdalısı olmakla başlar. Gelecek kuşaklara iyi bir miras bırakmak istiyorsak, işe ormanlarımızı korumakla başlamalıyız. Bizim orman işçilerimiz yazın köz ile kışın buz ile savaşırlar. Orman işçiliği, vefakarlıkla, cefakarlıkla başlar. Üyelerimizle birlikte 7/24 göreve hazır olarak bekliyoruz. Gece saat kaç olursa olsun, telefon geldiği zaman göreve hazırız” dedi.


Boyacı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili de "Kadın hakkı, insan hakkıdır. Birlikte üretip birlikte paylaşalım” mesajını verdi.



"Dezavantajı yok, artısı var”


Orman işçilerinden Cüneyt Baytok, “Sendika başkanımızın kadın olmasının bizim için herhangi bir dezavantajı yok, artısı var. Bir anne, bir abla gibi her zaman bizim yanımızda. Şefkatle tüm sorunlarımızla ilgileniyor” derken, İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan da "Hamiyet Boyacı ile yaklaşık 3 yıldır uyum içerisinde çalışıyoruz. Kendisi işçilerin sorunlarını en kısa sürede bize aktarıyor, sorunlar büyümeden çözme imkanımız oluyor” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    1. Hulusi Akar yeni askerlik sistemini..
    2. Milli Savunma Bakanı Akar: "Güvenlik..
    3. İsmail Kartal Fenerbahçe'ye mi..
    4. Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni..
    5. Akar: "Kürt kardeşlerimizle hiçbir..
    6. Konya SMMMO’da Gelir Vergisi beyanı..
    7. Son koordinasyon toplantısı da yapıldı
    8. Torbalı sokakları ışıl ışıl
    9. Düzce Üniversitesi tıp ve teknoloji..
    10. "Mahrem imam" FETÖ'nün "ihbar..
    11. Finlandiya'da merkez sağ hükümeti..
    12. Okul öncesi eğitimin önemine vurgu..
    13. Yeşilay haftası etkinliği düzenlendi
    14. AK Parti’li Göğde; “Kadın her şeyin..
    15. Azerbaycan’da trafik polislerinden..
    16. Her şeye rağmen mutlu olarak kanseri..
    17. Destanlaşan Çanakkale’yi anlattı
    18. Düzce’de 8 Mart Kadınlar gününde..
    19. AA Editör Masası'nda kadın gazeteciler..
    20. Hayatı Aydınlatan Kadınlar Projesi ile..
    21. Başkan Yaşar: “Kadınlar toplumun..
    22. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    23. Kayserili Sporcu Ersoy Turp Boccia..
    24. Milli Savunma Bakanı Akar:..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı..
    26. Başkan Bozkurt’tan 8 Mart Dünya..
    27. Milli Savunma Bakanı Akar: "(Güvenli..
    28. Bilecik Belediyesi’nden kandil simidi..
    29. Bu Teftiş Kurulu kime çalışıyor
    30. Gamze Gürdal, hayalini gerçekleştirmek..
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir