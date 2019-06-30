0553 313 94 23

Online eğitimle altın madalya kazandı

Bursa’da altın madalyalı pasta tasarımcısının canlı yayınla internet üzerinden eğitim verdiği öğrencisi 7 haftalık eğitimin sonunda Avrupa’da altın madalya kazandı.

30 Haziran 2019 Pazar 09:39
Online eğitimle altın madalya kazandı

Bursa’da altın madalyalı pasta tasarımcısının canlı yayınla internet üzerinden eğitim verdiği öğrencisi 7 haftalık eğitimin sonunda Avrupa’da altın madalya kazandı.


8 yıl ziraat mühendisi olarak çalışıp çocukları olunca ara vermek zorunda kalan kadın, can sıkıntısından başladığı pasta süsleme işinde 2 altın madalya kazandı. Şule Küçükyılmaz, uzun yıllardır mesleğine hoca olarak devam ediyor. Küçükyılmaz, kursiyerlerine butik pasta tasarımcılığı ve figür eğitimi veriyor. Bu eğitimleri kursa katılanlara veren Küçükyılmaz, ayrıca uzak şehirlerde olup kursa katılma imkanı olmayan kursiyerlere de internet üzerinden canlı yayınla kurs veriyor. Küçükyılmaz’ın internet üzerinden verdiği 3 boyutlu pasta kursunda 7 hafta eğitim alan Ankaralı müzisyen Burçak Uysaler, gördüğü eğitimin ardından yaptığı pasta figürüyle Slovenya’da düzenlenen uluslararası pasta tasarım yarışmasında altın madalya kazandı. Küçükyılmaz’ın kursiyerinin yanına gelmeden 7 haftalık online eğitim alıp yaptığı tasarımla altın madalya kazandığını duyanlar kulaklarına inanamıyor.


Öğrencisinin ve verdiği eğitimlerin başarısını anlatan Şule Küçükyılmaz, "9 yıldır butik pasta tasarımcılığı ve figür eğitimciliği yapıyorum. Online eğitime katılan Ankara’dan bir öğrencim, hiç yanıma gelemeden internet üzerinden canlı bağlantıyla aldığı 7 haftalık eğitimin sonunda pasta figürü yaptı. Aldığı online eğitim sayesinde yaptığı tasarımı Slovenya’da düzenlenen uluslararası yarışmada altın madalya kazandı. Eğitimin yüz yüze olması gerekmiyor. Doğru teknikleri aktarabildiğinizde online eğitimle de başarı elde edilebiliyor. Bu benim başarım olduğu kadar öğrencimin de başarısı. Bu çok gurur verici, duyan insanlar şaşırıyor. Online eğitimle görmeden, dokunmadan nasıl altın madalya kazanılır diyenler var. İlk başlarda ben de online eğitimle olabilir mi diye düşündüm, ama çok güzel sonuç aldık" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 09:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yurtta hava durumu
    1. Yurtta hava durumu
    2. Vatandaşa kötü muamele cezasız kalmadı
    3. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    4. (Özel) Orta Asya’nın 5 bin yıllık halı..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’da Ara..
    6. Trump: Türkiye’ye haksızlık yaptık
    7. Evde bakım hizmeti mutlu ediyor
    8. Sürat yapan 411 araca 113 bin lira..
    9. Sokaktaki kedileri besleyen öğretmeni..
    10. Topluma zehir kusan Ekşi Sözlük..
    11. Leylek yavruları uçuşa hazırlanıyor
    12. Oran erkeklerde daha fazla! O..
    13. Kocaeli'de denizde kaybolan kişinin..
    14. Suriye sınırında hareketlilik!
    15. Dolmuşta hırsızlık yaptı, "Tövbe..
    16. Bayburt’ta Atatürk anıtı tekrar yerine..
    17. Önce saçını yaptırdı sonra ücret..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    19. Sıcak havalarda artan boğulma..
    20. Okulun bilgisayarlarını çalan şahıs..
    21. Yeniden RP: Seçmen yetkiyi süreli..
    22. Gözleri görmeyen Berna Kuran’ı Kerim’i..
    23. Suriye sınırındaki birliklere askeri..
    24. Portekiz’den Yedikule Hayvan..
    25. (Özel) Şişli’de parkta yürüyüş yapan..
    26. İntihar için cama çıkan genç,..
    27. (Özel) Online eğitimle altın madalya..
    28. (Özel) Bursa’da 6 yaşındaki Sinan’a..
    29. Başkan Balcı Çerkeş Sokak’ta
    30. Üreğil Millet Bahçesi ziyaretçi..
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı sayısına 7 kat zam yaptı!
    AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı sayısına 7 kat zam yaptı!