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(Özel) Onları gören balkona koşup telefona sarılıyor

Kayseri’de palyaço, Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca kıyafeti ile davul çalarak, vatandaşları sahura kaldıran ekibi görenler ellerinde cep telefonlarıyla pencere ve balkona çıkarken, küçük çocuklar aileleri ile birlikte sokakta sahur ekibinin yolunu gözlüyor.

02 Haziran 2019 Pazar 10:35
(Özel) Onları gören balkona koşup telefona sarılıyor

Kayseri’de palyaço, Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca kıyafeti ile davul çalarak, vatandaşları sahura kaldıran ekibi görenler ellerinde cep telefonlarıyla pencere ve balkona çıkarken, küçük çocuklar aileleri ile birlikte sokakta sahur ekibinin yolunu gözlüyor.


Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Ramazan davulcusu gençler farklı bir konsept ile vatandaşları sahura kaldırıyor. Palyaço, Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca kıyafeti giyen ekip gece yarısından sonra davul çalarak sokak sokak dolaşıyor. Davulun sesini duyan vatandaşlar ellerinde cep telefonları ile pencere ve balkona çıkarak Ramazan davulcusu gençleri görüntülemeye çalışırken, küçük çocuklar ise gece geç saatlerde sokakta aileleri ile birlikte bu ekibin yolunu gözlüyor.


Ramazan davulcusu gençlerin girdiği her sokak şenlenirken, kendini tutamayanlar çalan davul eşliğinde halay çekiyor.


Ekipte Nasrettin Hoca kıyafeti giyen Hakan Yeşilyayla, "Biz her yıl Fevzi Çakmak Mahallesi’nde farklı etkinlikler düzenleyerek vatandaşları sahura kaldırıyoruz. Bu şekilde hem mahalle halkına hem de çocuklara Ramazan ayını sevdirmeye çalışıyoruz" dedi. Mahallenin Ramazan Davulcusu Ercan Ceyhan ise, "Ramazan ayında değişik bir şeyler yapmak aklımıza geldi. Eskilere gidelim, Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca ve palyaço kostümleri ile vatandaşlara farklı bir sahur gecesi yaşatalım diye düşündük. Bu fikrimiz Ramazan ayı boyunca hem ailelerden hem de çocuklar tarafından büyük ilgi gördü" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:35
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