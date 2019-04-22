(Özel) Önce yumruk sonra tekmelerle sokaktaki tüm araçlara zarar verdiler

Esenler’de madde kullandığı iddia edilen 4 genç, sokaklarda park halinde bulunan araçlara yumruk ve tekmelerle zarar verdi. Kendilerine karşı çıkan iki kişiyi darp eden magandalar polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Esenler Kemer Mahallesi’nde iddiaya göre uyuşturucu madde etkisinde olan 4 kişi mahallede terör estirdi. Üç erkek ve bir kadından oluşan grup Kemer Mahallesi’nde 944, 947 ve 948 Sokak’ta park halinde bulunan araçlara zarar verdi. Yokuş aşağı yürüyerek inen 4 kişiden erkek olanlar yumruklarla park halindeki araçların aynalarını kırmaya başladı. Araçların aynalarını kıra kıra yürüyen grup bir süre sonra elleri kanamaya başlayınca bu kez de tekme atarak araçlara zarar vermeye devam etti. Bazı araçlara da kan izleri bulaştı.

Şehir eşkıyaları araçlarını korumaya çalışan baba ve oğlunu hastanelik etti

Çok sayıda aracın hasar gördüğü sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri de araç üzerine sıçrayan kan damlalarından örnekler aldı. Ayrıca aracını 4 kişilik gruptan korumaya çalışan Hüseyin Şen ve oğlu Süleyman Şen arbede sonucu yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

Araçlara zarar veren gençler kısa sürede yakalandı

Olaya ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı ancak 4 kişilik grubu yakalayamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyip kimlik tespiti yaptıktan sonra 4 kişiyi kısa sürede gözaltına aldı.

“Kimseye düşmanlığımız yok ama böyle oldu”

Aracı hasar gören sokak sakinlerinden Ferhat Sezen, madde kullandığı iddia edilen gençleri yakalamaya çalıştığını ancak yetişemediğini söyledi. Haberi komşusundan aldığını ifade eden Sezen, “Onları sadece aşağı giderken gördüm. Komşum “dağıttılar arabaları” deyince nefesim daraldı. Ben gelinceye kadar onlar gitti. Kimseye bir düşmanlığımız falan yok ama böyle oldu” dedi.

“Gençlerin yanındaki kadın ‘abi kafaları güzel’ dedi”

Araçlara zarar verenlere evinin penceresine çıkıp tepki veren Kamil Bayraktar da o anları anlattı. Yumruk ve tekmelerle araçlara vurduklarını ifade eden Bayraktar şöyle konuştu, “Eşim dışarıda kavga olduğunu söyledi. Ben de balkona çıktım baktım iki erkek bir bayan arabaların aynalarına tekme vura vura gidiyorlar. Yumruk da vurdular. Biz bağırdık bakmadılar kıra kıra gittiler. Bayan baktı, bize “abi kafaları güzel” dedi.