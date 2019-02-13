(Özel) Önce kendisi, sonra şapkası sudan çıkartıldı

Eskişehir’de intihar etmek için Porsuk Çayı’na atlayan yaşlı adam çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Belediye ekipleri de yaşlı adamın suya düşen şapkasını sudan çıkardı.

Edinilen bilgilere göre olay, Arifiye Mahallesi Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. Akşam saatlerinde köprü demirleri üzerinden Porsuk Çayı’na iddialara göre intihar etmek için atlayan B.Ö. (69) çevredeki vatandaşların çabalarıyla kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sudan çıkarılmasının ardından soğuğun etkisiyle titreyen yaşlı adama sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Gerekli kontrollerin yapılması için ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine götürülen B.Ö.’nün suya düşen şapkası belediye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.