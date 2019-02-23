0553 313 94 23

Önce hastane koridorundan kurtuldular, şimdi de bebekleri dünyaya geldi

Bursa’da 8 aylık hamile eşiyle maddi imkansızlık sebebiyle hastane koridorunda yatıp kalkan Feridun İvdil, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün sahip çıkmasıyla önce sıcak ve temiz yuvaya ardından bebeğine kavuştu.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:52
Önce hastane koridorundan kurtuldular, şimdi de bebekleri dünyaya geldi

Bursa’da 8 aylık hamile eşiyle maddi imkansızlık sebebiyle hastane koridorunda yatıp kalkan Feridun İvdil, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün sahip çıkmasıyla önce sıcak ve temiz yuvaya ardından bebeğine kavuştu. Dramdan mutluluğa ulaşan İvdil ailesi sıcak yuvalarında dünyaya yeni gelen çocuklarını büyütüyor.


Doğacak çocukları "anne karnında üşümesin" diye hastane koridorlarında yaşayan ve devletin sahip çıkarak bir eve yerleştirdiği Feridun ve Gülçin İvdil çifti, devlet koruması altında yeni doğan bebekleri Kerem’i sıcak yuvalarında büyütüyor. İhlas Haber Ajansı’nın Dünya Engelliler Günü’nde gündeme getirdiği hastane koridorlarında yatan ailenin dramına devlet ve hayırseverler sessiz kalmadı. Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne giderek koridorda yatan aileyi geçici olarak bir bakım evine, daha sonra sıcak bir yuvaya aldı. İşsiz babaya da toplum yararına çalışma programı kapsamında iş sözü verildi. O aile şimdi dünyaya yeni gelen oğulları Kerem ile birlikte sıcak yuvalarında yaşıyor.



"Devlet bize ev buldu, sıcak bir yuvamız oldu"


Eşiyle birlikte yeni hayatından çok memnun olduğunu dile getiren Feridun İvdil, "Hastane koridorlarında yatıp kalkıyorduk. Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bizi hastaneden aldı ve geçici olarak belediyeye ait bir bakım evinde kaldık. Eşimin doğumu yaklaşınca, onu da özel bir kadın doğum hastanesine yatırdılar ve eşim orada doğum yaptı. Doğumdan sonra devlet bize ev buldu ve yardımseverlerin getirdiği eşyalarla evi dizdi, sıcak bir yuvamız oldu" diye söyledi.



"Oğlum sıcak bir yuvaya sahip oldu, akşam eve gelince yorgunluğumu onunla gideriyorum"


Şu an bir işte çalıştığını ve oğlu sıcak bir yuvada dünyaya geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen İvdil, " Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü otoparkında çalışıyorum, rahatım da işim de çok iyi. Orada herkes bana destek oluyor. Bana yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Çok sevinçliyim, oğlum şu an sıcak bir yuvaya sahip oldu, sağlığı da iyi durumda. Akşam eve geldiğimde yorgunluğumu oğlumla gideriyorum, onu görünce hiçbir yorgunluğum kalmıyor. Başta Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Erkut Öneş Bey olmak üzere bize yardımcı olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.



"Çocuğuma sıcak bir yuva kurduğum için çok mutluyum"


Yardımcı olan herkese teşekkür eden Gülçin İvdil, "Çocuğumuza sıcak yuvamızda kavuştuk, bizi bu duruma getiren başta Müdürümüz Erkut Öneş olmak üzere herkese teşekkür ederim. Sıcak bir eve geçip, çocuğuma sıcak bir yuva kurduğum için çok mutluyum. Devlet bize sahip çıktı, çocuğumu dünyaya getirdim, yardımcı olan herkese teşekkür ederim" ifadesinde bulundu.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş, "Aileyi hastane koridorundan alıp sıcak bir yuvaya yerleştirdik. Uludağ OSB bir yıllık ev kirasını karşıladı. Daha sonra o gün söz verdiğimiz gibi Feridun İvdil’i toplum yararına çalışma kapsamında işe aldık. Şu anda burada çalışıyor. Çocuğumuz sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Onu da bakanlığımızın sosyal, ekonomik destek hizmetinden yararlandırıyoruz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:52
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tour of Antalya’nın 3. etabı sağanak yağmur altında başladı
    1. Tour of Antalya’nın 3. etabı sağanak..
    2. Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü,..
    3. Ateist Şengör İHL’lere dil uzattı
    4. Yerli ve milli 5G teknolojisi teşvik..
    5. Yangın sebebiyle 5. katta mahsur kalan..
    6. Kalaycılıkla geçen bir ömür
    7. Şehit Cenazesi Tokat’ta
    8. Elbeyli’de kariyer günleri etkinliği
    9. Sivas mazlumunun çilesi bitmiyor
    10. (ÖZEL) Girdikleri iş yerinden 2..
    11. Bosnalı kardeşler, taraftarı oldukları..
    12. Hastalıktan ölmek üzere olan köpeğin..
    13. ’Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi
    14. Beşiktaş’ta Olağan Divan Kurulu başladı
    15. Millet İttifakı adayı Şıktalı’dan..
    16. İzmir’in yeni orman alanı nakış gibi..
    17. Cem İşçiler’den Aliağa’da kahkaha..
    18. Türkiye’nin yeni sondaj gemisi Yalova..
    19. Başkan Çolakbayrakdar: “Kayseri’ye..
    20. (Özel Haber) ‘Hassas burunlar’ göz..
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"