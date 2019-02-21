(Özel) Omurilik felçli abla Melike ile göz kanseri olan kız kardeşi Melisa’ya yardım eli

Omurilik felci olan abla Melike Taşçı ile geçirdiği göz kanseri sonucu sol gözünü kaybeden kız kardeşi Melisa Taşçı’ya Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı yardım eli uzattı.

Tuzla’da yaşayan Taşçı ailesinin, bir yıl önce geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu omurilik felci olan 13 yaşındaki Melike Taşçı ile henüz altı aylıkken göz kanseri sonucu sol gözünü kaybeden 9 yaşındaki kız kardeşi Melisa Taşçı’ya Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı yardım elini uzattı. Tuzla Yayla Mahallesi’nde ikamet eden Taşçı ailesini ziyaret eden Tuzla Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatma Yazıcı ve Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Derya Bacacı, Taşçı kardeşlere Gönül Elleri Çarşısı aracılığıyla her konuda destek olacaklarını belirti. Melikenin çaresizliğini ilk olarak Türkiye’nin gündemine İhlas Haber Ajansı getirmişti. İHA’nın yaptığı haberlerin ardından Sağlık Bakanlığı olaya ela atmış, Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Bozhalil ve ekibinin öncülüğünde Melike’nin tedavisine başlanmıştı. Uzun bir tedavi sonrasında talihsiz Melike’nin vücudunda oluşan derin yaralar, kapanmak üzere iyileşme sürecine girdi.

Fizik Tedavi Sonrası Tekrar Yürüyebilecek

Omurilik felci olan Melike, tedavisine Tuzla Devlet Hastanesi’nde ve evde fizik tedavi alarak devam edecek. Uzun bir tedavi sürecinden sonra Melike’nin tekrar yürüyebilmesi için yüzde 75 şansı olabileceği belirtildi. Tedavi sürecinde Tuzla Belediyesi hafta içi her gün Melikeyi hastaneye getirip götürecek, evde FTR tedavisi için gerekli ekipmanları kendisine tedarik edecek.

Kardeş Melisanın da tedavisine başlanacak

Henüz altı aylıkken geçirdiği göz kanseri nedeniyle sol gözünü kaybeden ve yerine protez göz takılan Melisa’nın çoktan değiştirilmesi gereken protezini ve sonrasında devam edecek tedavisini Tuzla Gönül Elleri Çarşısı üstlendi. Konu ile ilgili açıklama yapan Gönül Elleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatma Yazıcı; “Melike ve Melisa kızımızın sağlıkla ilgili sıkıntılarını öğrendikten sonra arkadaşlarımızla birlikte neler yapabileceklerimizi değerlendirdik ve zaman kaybetmeden uygulamaya geçtik. Melike kızımızın sağlık sürecini sürekli takip ediyoruz. Şimdi sıra onu tekrar yürütmeye geldi. Yaşıtlarıyla sek sek oynadığını görmek en büyük mutluluğumuz olacaktır. Kız kardeşi Melisa ilgili süreci de başlattık İnşallah onu da şu anda çektiği sıkıntılardan kısa zamanda kurtarırız inşallah.” dedi.

Bacacı: “Belediye olarak mağdurların yanındayız”

Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Derya Bacacı da Tuzla’da bulunan tüm yardıma muhtaç ailelere ve bireylere, imkânlar ölçüsünde destek olduklarını belirtti. Ayrıca Bacacı Taşçı ailesine maddi ve manevi gereken katkıların yapılacağını, belediye olarak desteklerini eksik etmeyeceklerini belirti.

“Başkanımızdan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun”

Taşçı ailesi adına duygularını ifade eden anne Nurdan Taşçı, Ardahan’dan Tuzla’ya geliş süreçlerinden sonra hayatlarında çok önemli değişikliklerin olduğunu söyledi ve, yaşadıklarını ilk duyuran İhlas Haber Ajansı’na kızları Melike’nin tedavisini üstlenen Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Bozhalil ve ekibine, maddi manevi ihtiyaçlarımız için ilgisini esirgemeyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı ve Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Derya Bacacı’ya ailesi adına teşekkür etti. Anne Taşçı; “Tedavi süresinde yanımızda olan emeği geçen tüm güzel kalpli insanlardan Allah razı olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.

Taşçı kardeşleri ziyaret eden Dr. Fatma Yazıcı ve Başkan Yardımcısı Derya Bacacı yanlarında getirdikleri hediyeleri aileye teslim ettikten sonra Taşçı kardeşler ile ziyaret anısı olarak objektiflere poz verdiler.