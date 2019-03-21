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(Özel) Ölüm kavşağında yine kaza meydana geldi

Malatya’da daha önce birçok ölümlü kazanın yaşandığı ve ölüm kavşağı olarak adlandırılan hal kavşağında yine kaza meydana geldi.

21 Mart 2019 Perşembe 16:36
(Özel) Ölüm kavşağında yine kaza meydana geldi

Malatya’da daha önce birçok ölümlü kazanın yaşandığı ve ölüm kavşağı olarak adlandırılan hal kavşağında yine kaza meydana geldi. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.


Dilek yolu Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan ve yaşanan kazalarla sık sık gündeme gelen kavşakta bu kez hafif ticari araç ile bir otomobil çapıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada hafif ticari aracın çarptığı otomobil yoldan fırlayarak refüje çıktı. 3 kişinin yaralandığı kazada vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan vatandaşları uzun uğraşlar sonucu çıkarttı. Kaza sonrası araçlarda büyük hasar meydana geldi.



Mahalleli çözüm istiyor


Trafik ışıklarının bulunmadığı kavşağın çok tehlikeli olduğunu ifade eden Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi sakini Orhan Ünalır, kavşağa çözüm bulunması için defalarca yetkililerle görüştüklerini ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. Trafiğin yoğun olduğu kavşakta daha önce birçok kazanın meydana geldiğini aktaran Ünalır, “Biz defalarca buraya bir çözüm bulunması için yetkililere söyledik ancak buraya bir çözüm bulunmadı. Buraya en azından ışık sistemi kurulmalı. Yazık günah burada bir sürü insan öldü yaşanan kazalarda milli servetimiz boşa gidiyor. Halbuki oraya iki tane trafik ışığı dikseler bu para da milletimizin cebinde kalacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:36
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