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Özel olarak gönderilen Suudi polisler, konsolosluğa giriş yaptı!

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha da dışarı çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ederken, konsolosluk binasına, Suudi Arabistan'dan gönderilen Suudlu polisler giriş yaptı.

07 Ekim 2018 Pazar 16:41
Özel olarak gönderilen Suudi polisler, konsolosluğa giriş yaptı!

Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ederken, binaya lüks araçlarla bazı yetkililer geldi.

Levent'teki başkonsolosluk binasına gelenlerin daha önce Türkiye'ye gönderilen Suudlu polisler olduğu belirtildi.

Araçlar, başkonsolosluk önünde kısa süreli hareketlilik yaşanmasına neden oldu.

Twitter hesabından açıklama

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun resmi Twitter hesabından da Kaşıkçı'yla ilgili bir açıklama yapıldı.

Arapça ve Türkçe yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda resmi bir kaynak, Reuters Haber Ajansı tarafından yayınlanan ve Türk yetkililer kaynak olarak gösteren açıklamalarında, Suudi vatandaşı Jamal Khashoggi'nin (Cemal Kaşıkçı'nın) İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair suçlamaları reddetti." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaynak, bu temelsiz suçlamaları şiddetle reddetti ve bu ifadelerinin konuya vakıf olan veya gerçek Türk yetkililer tarafından yapıldığını sorguladı. Kaynak, Suudi yetkililerinden oluşan güvenlik heyetinin, Suudi tarafın talebi ve Suudi vatandaşı Jamal Khashoggi'nin ortadan kaybolmasına ilişkin soruşturmalara katılmak için kardeş Türk tarafının rızasıyla cumartesi günü İstanbul'a geldiğini belirtti. Kaynak, Krallığın nerede olurlarsa olsunlar vatandaşlarının güvenliği konusundaki üstün hassasiyetini ve özenini vurguladı."

 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 16:41
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. suudi arabistan konsolosluğu
  4. Suudi polisler
  5. Suudi Arabistan
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