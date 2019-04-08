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"Özel okulların yüzde 99'u zamda üst sınırı kullanmadı"

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal:- "Yeni eğitim-öğretim dönemi için özel okulların yüzde 32'ye kadar zam yapma potansiyeli varken kurumlarımızın ortalama fiyat artışları yüzde 16-17 bandında oldu. Okulların yüzde 99'u fiyat artışlarında bu üst sınırı kullanmadı"- "Enflasyon oranları dikkate alındığında hem kayıt yenileyen hem de yeni kayıt yaptıracak veliler için güzel bir fiyat oranı. Asla fahiş bir zam değil" - "Şu anda özel okullarda 10 bin liradan başlayarak 70 bin liraya kadar çıkan kurumlarımız var. Ağırlıklı olarak fiyat ortalamaları ise 25-30 bin bandında. Söz konusu fiyat yelpazesinde velilerin sosyoekonomik durumlarını dikkate alarak karar vermesi çok önemli" - "Her yıl öğrenci sayımızı yaklaşık yüzde 10 oranında artırıyorduk. Fakat gelecek eğitim-öğretim dönemi için bu oranın yakalanamayacağını, 1 milyon 400 bin ile 1 milyon 450 bin arasında kalacağımızı tahmin ediyorum"

08 Nisan 2019 Pazartesi 11:13
"Özel okulların yüzde 99'u zamda üst sınırı kullanmadı"

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, "Yeni eğitim-öğretim dönemi için özel okulların yüzde 32'ye kadar zam yapma potansiyeli varken kurumlarımızın ortalama fiyat artışları yüzde 16-17 bandında oldu. Okulların yüzde 99'u fiyat artışlarında bu üst sınırı kullanmadı." dedi.

Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel okullarda erken kayıt döneminin ağırlıklı olarak 1 Ocak itibarıyla başladığını, bu okullarda okuyan öğrencilerin kayıt yenilemelerinin yüzde 90 oranında tamamlandığını bildirdi.

Dal, gelecek eğitim-öğretim dönemi için özel okul fiyatlarına yapılan zam oranlarının yüksek olduğu eleştirilerine ilişkin, enflasyonun 1 Eylül'den itibaren ciddi bir artış trendine girdiğini, yüzde 30'lara vardığını anımsattı.

- "Fahiş bir zam değil"

Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre, ara sınıflar için özel okul fiyatlarının bir önceki eğitim-öğretim yılında ilan edilen ücrete (Yurtiçi-ÜFE+TÜFE) bölü 2 oranına en fazla artı 5 puan ilave yapılarak hesaplandığına dikkati çeken Dal, bu hesaplamayla belirlenen oranın özel okulların yapabileceği en yüksek zam oranı anlamına geldiğini vurguladı.

Dal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre belirlenen üst sınır çerçevesinde ocak ayındaki erken kayıt dönemini dikkate alırsak okullar için maksimum zam oranı yüzde 32'lere tekabül ediyordu. Yani yeni eğitim-öğretim dönemi için özel okulların yüzde 32'ye kadar zam yapma potansiyeli varken, ocak ayından bugüne kadar ücretlerini ilan eden, kayıtlarını başlatan kurumlarımızın ortalama fiyat artışları yüzde 16-17 bandında oldu. Okulların yüzde 99'u fiyat artışlarında bu üst sınırı kullanmadı. Bize ulaşan sadece bir kurum yüzde 30'lara varan zam yaptı ama bir kurumun bunu yapması 11 bin okulun durumunu belirlemez.

Sonuç olarak enflasyon oranları dikkate alındığında hem kayıt yenileyen hem de yeni kayıt yaptıracak veliler için güzel bir fiyat oranı. Asla fahiş bir zam değil. Ayrıca erken kayıtlarda bu yüzde 17'lik oran da yüzde 12'lere karşılık geliyor. Bu da bir avantaj."

- "1 milyon 400-450 bin öğrencide kalacağımızı tahmin ediyorum"

Nurullah Dal, Türkiye genelindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 1 milyon 350 binini özel okullarda okuyanların oluşturduğunu anlatarak, "Genel olarak her yıl öğrenci sayımızı yaklaşık yüzde 10 oranında artırıyorduk. Fakat gelecek eğitim-öğretim dönemi için bu oranın yakalanamayacağını, 1 milyon 400 bin ile 1 milyon 450 bin arasında kalacağımızı tahmin ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bu noktada ekonomik gelişmelerin etkili olduğunu dile getiren Dal, "Şu an özellikle kayıt yenileyen velilerimiz çok şanslı. Erken kayıt yaptırmayı düşünen velilerimiz de avantajlı fiyatlardan yararlanarak enflasyona çarpılmadan kayıtlarını yapabilirler." diye konuştu.

- "Trafikte çocukların enerjilerini tüketmeyin"

TÖZOK Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, özel okul tercih edecek velilere, şu tavsiyelerde bulundu:

"Özellikle büyükşehirlerde okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki çocuklarına okul arayan velilerimiz evlerine yakın bölgelerdeki okulları tercih etmeli. Küçük çocuklarımızın enerjilerini trafikte tüketmesinler, onları okuldan soğutmasınlar diye bunu özellikle rica ediyoruz. İkincisi okul tercihi yapacak veliler erken kayıt avantajlarını muhakkak değerlendirmeli. Seçecekleri okula randevu alarak, okulun fiziki yapısı ve eğitim kadrosunu inceleyerek karar vermeliler.

Ayrıca okulun sahibi, kim tarafından işletildiği, finansal yapısı, köklü mü yoksa yeni bir kurum mu olduğu gibi unsurları dikkate almalılar. Tabii ki eğitimin uzun süreli olduğunu göz önüne alarak kendi sosyoekonomik durumlarına uygun bir okulu tercih etmeliler. Yani şu anda özel okullarda 10 bin liradan başlayarak 70 bin liraya kadar çıkan kurumlarımız var. Ağırlıklı olarak fiyat ortalamaları ise 25-30 bin bandında. Söz konusu fiyat yelpazesinde velilerin sosyoekonomik durumlarını dikkate alarak karar vermesi çok önemli."


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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 11:13
  1. Enflasyon
  2. özel okul kayıt ücretleri
  3. Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal
  4. veli

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