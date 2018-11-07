Özel okul teşvikleri ne zaman kaldırılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi ele alındı. Bakan Selçuk burada yaptığı konuşmada, "Özel öğretime teşvik uygulaması kademeli olarak kaldırılacak" dedi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi ele alındı. Bakan Selçuk şunları söyledi: "2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ödeme miktarları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımızın müştereken belirlediği oranda artırılarak, eğitim ve öğretim kademesine göre yıllık 3.290 TL ile 4.610 TL arasında değişen eğitim ve öğretim desteği ödenecektir." Selçuk, ilkokulda tenefüs sürelerinin artırılacağını ifade etti.

Özel okul teşviki kademeli olarak kaldırılacak

Bakan Selçuk, özel okul teşvikleri önümüzdeki yıl artırılacağını söyledi ve ekledi: Eğtiim ve öğretim kademesine göre yıllık 3 bin 290 TL ile 4 bin 610 TL arasında değişen eğitim ve öğretim desteği ödenecek. Ancak sonrasında özel okul teşviki kademeli olarak kaldırılacak.” İfadesini kullandı.

Özel okul teşviği ne kadar veriliyordu?

Özel Okul teşvik ücretleri MEB tarafından belirlendi. Binlerce öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiren Özel Okul Teşvik ücretlerinden bu 75 bin öğrenci ilk defa faydalanacak. Bu eğitim yılında okul öncesinde 3 bin 290; ortaokul ve lisede 4 bin 610; temel lise ile ilkokuldaysa 3 bin 960 TL’lik teşvik verilecek.