MEB eğitim ve öğretim desteği yerleştirme sonuçları açıklandı! Özel okul teşvik sonuçları 2018-2019

Özel okul teşvik başvurusu sonuçları merak ediliyor. Bu yıl toplam 75 bin öğrencinin destekten faydalanacağı özel okul teşvik başvurularının 6 Eylül’de sona ermesinin ardından özel okul teşvik sonuçlarında son dakika gelişmesi. Özel okul teşvik sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise yaşı küçük olan öğrenci tercih edilecektir. Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden özel okul teşvik desteği kapsamında müracaat eden okulların tam listesini duyurular kısmında yayınladı. Aşağıda bulunan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

ÖZEL OKUL TEŞVİK ÜCRETİ NE KADAR?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl özel okullarda okuyan öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteği kapsamında 2018-2019 öğretim yılında, okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 290 lira, ilkokul ve temel liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 960 lira, ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 610 lira destek ödemesi yapılacak. Ayrıca 2018-2019 öğretim yılında okul öncesinde 6 bin, ilkokul, ortaokul ve liselerde 15 biner, temel liselerde ise 24 bin olmak üzere toplam 75 bin öğrenci ilk defa bu destekten yararlanma imkânı bulacak.

ÖZEL OKUL TEŞVİK EK YERLEŞTİRME 24 EYLÜL'DE

Bu tarih aralığında destekten faydalanma hakkına sahip olamayan öğrenciler ise 24 Eylül tarihinde gerçekleşecek Ek Yerleştirme Sonuçlarını bekleyecek. Bu tarihlerde destek hakkından faydalananlar, 24-28 Eylül aralığında Ek Yerleştirme kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.