Özel okul teşvik kazanan öğrenci listesi 2018 Teşvik alan okullar listesi

Özel okul için teşvik başvurusu yapmak isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü sitesinde ilan edilen kılavuz aracılığıyla başvurularını yapacak. Özel okul teşvik başvurularından yararlanmak isteyen öğrenciler özel okul devlet teşviki başvurularını 10 Ağustos – 6 Eylül arasında e okul üzerinden yapabilecek. Özel okul teşvik almaya hak kazanan öğrenciler 7 Eylül’de ilan edilecek.

MEB 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, özel okullarda öğrenim görecek 75 bin öğrenciye ilk defa eğitim öğretim desteği verecek. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve temel lise türlerinde öğrenim görecek her bir öğrenciye özel okul devlet teşviki desteği verilecek. Peki öğrencilere devlet teşviği olan özel okul teşvik başvurularında son tarih ne zaman? Özel okul teşviki başvuruları nasıl yapılacak 2018 özel okul teşvik başvuruları MEB E-okul özel üzerinden mi yapılıyor? Özel okul teşvik başvuru işlemi ve şartları nedir?

2018 ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Özel okul teşvik başvurusu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Başvuru süreci hakkında açıklama yapılması halinde tüm detaylar ve başvuru koşulları haberimizin içerisine eklenecektir.

Özel okul devlet teşviğinden yararlanmak isteyen öğrenciler özel okul teşvik başvurularını e okul üzerinden yapacak.

Özel okul için teşvik başvurusu yapmak isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü sitesinde ilan edilen kılavuz aracılığıyla başvurularını yapacak. Başvurular başvurular 10 Ağustos – 6 Eylül arasında alınacak., teşvik almaya hak kazanan öğrenciler 7 Eylül’de ilan edilecek. Başvuru işlemleri için işlemler E-Okul vbs sistemi üzerinden yapılacak.

ÖZEL OKUL TEŞVİĞİ OBAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak, Okul öncesi eğitimde 18 Mart 2013 ile 18 Eylül 2018 tarihlerinde veya arasında doğmuş olmak, İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2018 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak, Beşinci sınıfa devam edeceklerde 18 Eylül 2018 tarihi itibariyle ortaokul veya imamhatip ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak, Ortaöğretime devam edeceklerde ortaöğretim kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak, Eğitim ve öğretim desteği alırken 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak, Resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak, Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak,

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

a) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

b) Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir.

c) Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.

ç) Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

d) Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.

e) Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

f) Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

Özel meslek liselerine de teşvik

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde ve dışında açılan veya açılacak özel mesleki ve teknik anadolu liselerinde, öğrenim gören veya görecek öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik liselerinde öğrenim gören 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerine verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları, belirlenen alan veya dallara göre değişecek, 9’uncu sınıf öğrencileri için ise aynı olacak.

Buna göre, Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 4 bin 950 lira, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5 bin 920 lira, Denizcilik Alanı ile Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 6 bin 460 lira. OSB’lerde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları ise şöyle: “Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 5 bin 60 lira, Bilişim Teknolojisi 4 bin 630 lira, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5 bin 920 lira, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 7 bin 420 lira, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 6 bin 890 lira, Gıda Teknolojisi ile Tekstil Teknolojisi 6 bin 460 lira.

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