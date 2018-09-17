Özel okul teşvik ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Desteği Yerleştirme Sonuçlarını son dakika olarak açıklandı. Özel okul teşviki sonuçlarına göre teşvik alamayan öğrenciler için ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

2018-2019 öğretim yılında okul öncesinde 6 bin, ilkokul, ortaokul ve liselerde 15 biner, temel liselerde ise 24 bin olmak üzere toplam 75 bin öğrenci ilk defa bu destekten yararlanma imkânı bulacak.

ÖZEL OKUL TEŞVİK EK YERLEŞTİRME 24 EYLÜL'DE

Bu tarih aralığında destekten faydalanma hakkına sahip olamayan öğrenciler ise 24 Eylül tarihinde gerçekleşecek Ek Yerleştirme Sonuçlarını bekleyecek. Bu tarihlerde destek hakkından faydalananlar, 24-28 Eylül aralığında Ek Yerleştirme kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ