Özel okul teşvik başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

Teşvik sonuçları MEB tarafından açıklandı! E-Okul Tercih işlemleri nasıl yapılacak? Teşvik desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler için tercih dönemi E-okul üzerinden 14 Eylül’e kadar yapılacak.

Teşvik başvurusu kapsamında eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen 7-14 Eylül tarihleri arasında e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapabilecek. Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin tespitinde Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) belirlenen toplam puanda eşitlik olması durumunda, öncelikle bir önceki yılın yılsonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan öğrenci tercih edilecektir.

EK YERLEŞTİRMEDE YENİDEN TERCİH YAPILMAYACAK

Yerleştirme sonucunda bir özel okula kaydolmaya hak kazanan öğrenciler Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilecek. Eğer tercihlere rağmen yerleşme durumu olmazsa, ek yerleştirme döneminde, önceki tercihlere göre yeniden yerleştirme değerlendirmesi yapılacak.

TERCİH EDİLEBİLECEK OKULLARIN LİSTESİ 'BAŞVURULAR' SAYFASINDA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim ve Öğretim Desteği adı altında açtığı sayfadan tercih edilebilecek olan okulları öğrenecek olan vatandaşlar, buna göre tercihlerine yön verecek. Kurum detayları, il, ilçe ve sınıf seçenekleri ile görüntülenebilecek.