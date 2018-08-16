Özel okul teşvik başvuruları başladı mı 2018-2019

Çocuklarını özel okulda eğitim ve öğretim görmesini isteyen veliler, maddi şartlar nedeniyle çocuklarını özel okula yazdırmaktan vazgeçmekte ancak artık veliler isterlerse çocuklarını özel okula kayıt ettirebilecek. Ama özel okul ücretleri çok pahalı gücümüz yetmez diyen velilere hükümetten müjde var. Devlet özel okul teşviki sunuyor. Yani öğrencileri özel okul masraflarını devlet karşılıyor. Bu tam benlik diyen veliler özel okul teşvik başvuruları ne zaman başlıyor, ve özel okul teşviği başvuru şartların nedir?, Özel okul teşvik başvuruları nasıl yapılır? Sorularının cevabını merak ediyor. Özel okul teşviği detayları…

Özel okul teşvik başvurusu için geri sayım devam ediyor. Türkiye genelinde toplam 75 bin öğrenci için geçerli olacak olan özel okul teşvik başvurusu, bakanlığın açacağı ekran üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, özel okul teşvik başvurusu için aranan şartlar neler olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler.

ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Özel okul teşvik başvurusu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Başvuru süreci hakkında açıklama yapılması halinde tüm detaylar ve başvuru koşulları haberimizin içerisine eklenecektir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

a) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

b) Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir.

c) Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.

ç) Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

d) Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.

e) Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

f) Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.