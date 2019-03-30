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(Özel) Okul servisinin otomobille kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Ümraniye’de seyir halinde olan okul servisi, kavşaktan dönen bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:31
(Özel) Okul servisinin otomobille kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Ümraniye’de seyir halinde olan okul servisi, kavşaktan dönen bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Kaza, Tantavi Mahallesi Estergon Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yolda seyir halinde olan okul servisi, kavşaktan dönüp yola giren otomobille bir anda karşı karşıya geldi. İki aracın duramayarak çarpışmasıyla meydana gelen Kazada iki araçta da maddi hasar oluştu. Kazaya gören vatandaşlar araç sürücülerinin yanına giderken kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.


Görüntülerde okul servisi yolda ilerlerken kavşaktan dönen araçla karşı karşıya geliyor ve çarpışıyor.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:31
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