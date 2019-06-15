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Özel öğrencilerin mezuniyet sevinci

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Döşemealtı ilçesindeki Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:30
Özel öğrencilerin mezuniyet sevinci

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Döşemealtı ilçesindeki Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde 22 öğrenci mezuniyet belgelerini alarak, kep atma heyecanı yaşadı. Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen törene, öğretmenler ve özel bireylerin aileleri katıldı.


Saygı duruşu ile başlayan programda özel öğrenciler İstiklal Marşı’nı okudu. Yıl sonu eğlencesinde özel öğrenciler bir yıl boyunca okulda öğrendiklerini sergileme imkanı buldu. Hazırladıkları sahne gösterilerini sergileyen özel bireyler zeybek, roman havası gibi performanslarla renkli görüntüler oluşturdu. Gösterilerin ardından mezuniyet belgelerini alan özel bireyler kep atarak mezuniyetlerini kutladılar. Mezun olan öğrenciler adına konuşan Ali Han Gezer duygu dolu anlar yaşattı. Ali Han Gezer, “Bu yolculukta elimizden tutan öğretmenlerimize, bu okulun koca kalpli tüm çalışanlarına binlerce teşekkürler. Mustafa Kemal Atatürk’ün yıllar önce yaktığı meşalede artık bizler de birer kıvılcımız. Hep yanımızda olan annelerimizin, babalarımızın ve öğretmenlerimizin emeklerini anlatmakla bitmez. Büyük bir heyecan, gurur ve minnetle doluyuz. Emeği geçen


herkese teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:30
  1. sergi

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