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Özel öğrencileri sevindiren ‘Materyal’ dağıtımı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtımına başlanan materyallere kavuşan Özkar Özel Eğitim Okulu öğrencileri mutluluk yaşadı.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:21
Özel öğrencileri sevindiren ‘Materyal’ dağıtımı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtımına başlanan materyallere kavuşan Özkar Özel Eğitim Okulu öğrencileri mutluluk yaşadı.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel eğitim okullarına dağıtılan materyal, Kayseri’de de dağıtılmaya başlandı. Bu kapsamda Özkar Özel Eğitim Okuluna da materyal verildi. Okul önünde yeni materyallerini gören öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.



İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sami Yazgan yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın göndermiş olduğu materyalleri okullarımıza dağıtıyoruz. Velilerimizde bu işe iyi bakıyor, öğrencilerimizde bu işi sevdiler. Bu materyalleri gönderen bakanlığımızın bütün temsilcilerine ve başta Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bu materyaller öğrencilerimizin daha iyi donanması için çok katkıda bulunacak. Materyaller ilk aşamada 59 paket olarak geldi” ifadelerini kullandı.



Özkar Özel Eğitim Okulu Müdürü Bülent Köseoğlu da, “Okulumuzda 200 öğrencimiz var. Orta ve ağır zihinsel engelli otistik öğrencilere hizmet vermekteyiz. Bakanlığımıza ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Araç ve gereçlerle öğrencilerimizin daha iyi seviyelerde öz bakım becerilerine kavuşacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:21
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