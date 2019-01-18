Özel öğrencilere "özel" karne

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir özel eğitim merkezinde eğitim öğretim gören öğrenciler, doğada daha hızlı dönüşen kağıtla hazırlanan karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Lütfi Gülşen Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde gerçekleşen karne törenine, Vali Erol Ayyıldız ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi katıldı.

Okulda öğrenim gören 210 özel öğrenci, karnesini Vali Ayyıldız ve Yahşi'den aldı.

Erol Ayyıldız, öğrencilere karnenin yanında çeşitli hediyeler de verdi.

Karne töreni sırasında bir öğrenci, gazetecilerden mikrofonu alarak okulda yaptıklarını anlattı.

Ömer Yahşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'de 850 bin öğrencinin bugün karne sevinci yaşadığını söyledi.

Lütfi Gülşen Özel Uygulama Merkezi'nde dağıtılan karnelerle ilgili bilgi veren Yahşi, "Burada dağıtılan karneler yüzde 100 doğaya karışan malzemeyle üretildi. Bunun yanında çocuklarımıza çiçek ve çam tohumu da verdik. Farkındalık oluşturmak ve öğrencilerimize bu konunun önemini anlatmak, bilinçlendirmek anlamında böyle bir projeye imza attık." dedi.

Tören sonrası özel eğitim merkezini basın mensuplarına gezdiren Ömer Yahşi, okulda dersliklerin yanında, içinde mutfak, banyo, yatak odası ve salonun bulunduğu bir bölümün de bulunduğunu, burada öğrencilere ev işlerinin öğretildiğini dile getirdi.