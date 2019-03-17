Özel öğrencilerden özel ziyaret

Yeşil Düzce Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Yeşil Düzce Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören özel öğrenciler Okul Müdürü Dilek Döner Kar ve öğretmenleri ile birlikte Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Öğrencileri kapıda karşılayan Sağlık İl Müdürü Yasin Yılmaz, Hastane Başhekim Yardımcısı Volkan Temi ve Hastane Müdürü Samet Birinci özel öğrencilerle yakından ilgilendi. Sağlık İl Müdürü Yılmaz, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Ziyaretin sonunda ise özel öğrencilere hazırlanan içlerinde diş fırçası, diş macunu, Sağlık bakanlığı yayınlarının olduğu hediye paketlerini yine Sağlık İl Müdürü Yasin Yılmaz verdi. Hediye paketlerini alan öğrencilerin mutluluğu gözlerine yansırken, Yılmaz ve hastane yöneticilerine teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.