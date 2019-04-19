Özel öğrencilerden özel sergi Adıyaman Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri tarafından yapılan eserler sergilendi.

Adıyaman Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri tarafından yapılan eserler sergilendi.

Alışveriş merkezinde hafif derece zihinsel engelli öğrencilerin yaptığı eserler sergilendi. Adıyaman Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerin el eme göz nuru ürünlerini satışa çıkardı.

Serginin açılışına Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altindal, Şube Müdürü Hamza Çelenk ve diğer kurum müdürleri katıldı.

Sergiye katılanlara ürünler hakkında bilgi veren Okul Müdürü Orhan Kayhan, katılımcılara teşekkür etti.

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