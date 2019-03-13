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Özel öğrencilerden özel sergi

Gaziantep Valiliği, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında özel eğitim öğrencileri tarafından üretilen el işlerine yönelik sergi açıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:26
Özel öğrencilerden özel sergi

Gaziantep Valiliği, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında özel eğitim öğrencileri tarafından üretilen el işlerine yönelik sergi açıldı. Sergide, resimler, tahtadan yapılmış anahtarlıklar ve maketler vatandaşların beğenisine sunuldu.


Mutlu Kafe’de açılan el işleri sergisi, Hacı Lütfiye Şireci Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’ne giden özel eğitim öğrencilerinin becerilerini yansıttı, birbirinden ilginç çalışmalar görücüye çıktı. Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz’ın da katıldığı sergide, özel öğrencilerin yaptığı çalışmalar büyük ilgi gördü.


Engelli bireylerden iyi sanatçılar çıkar


Konuyla ilgili bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in biraz insana dokununca güzellikler kendiliğinden ortaya çıkıyor. SODES işbirliğinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle bu tür çalışmalar meydana geliyor. Hocalarımızın gözetiminde beş okulumuzun ürettikleri ürünlerin sergilendiği sergi bizim için çok önemlidir. Engelsiz bireyler, doktor, şoför, mühendis oluyorsa; engelli bireylerden iyi bir meslek analiziyle bugün iyi sanatçılar, artistler çıkacak. Her zaman böyle projeler devam edecek. Bu projelerde engelli bireyler kendilerini görecek” dedi.


Büyükşehir belediyesi önder oldu


İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Bölümü Projeler Sorumlusu Kemal Özdemir ise, “Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirdiğimiz özel eğitim öğrencilerine yönelik projeler kapsamında özel eğitim okullarında sanat ve spor alanında farkındalık kazandırmaya çalıştık. Bu kapsamda okullarımızda spor alanları ve atölyeler oluşturduk. Böylece öğrencilerimiz güzel örnekler çıkarmaya başladı. Bu konuda önder olan şehirlerden birisi Gaziantep ve Büyükşehir Belediyesi. Çok güzel çalışmalar yapılıyor ve işbirliği içinde Mutlu Kafe’de bu sergiyi düzenledik. Büyükşehir Belediyesi bu konuda bize her türlü desteği verdi. Çocuklarımızla beraber ortaya koyduğumuz bu ürünler herkesin beğenisini kazandı” ifadelerini kullandı.


Yaptığı ürünleri sergilemenin gururunu yaşayan engelli çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:26
  1. sergi
  2. sanat

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