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"Özel öğrenciler"den çevre için bez çantalar

Trabzon'un Arsin ilçesindeki Yeşilce Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, doğanın korunmasına katkıda bulunmak için bez çantalar dikip, üzerlerine kendi el izlerini basıyor - Okulun el sanatları öğretmeni Fuat Baştürk:- "Bu yılın başından beri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının atık poşeti ortadan kaldırmayı amaçlayan bir projesi var. Bu uygulamaya destek vermek amacıyla bez çanta yapımına başladık. Öğrencilerimizle bez çanta üretiyoruz"

27 Mart 2019 Çarşamba 11:14
"Özel öğrenciler"den çevre için bez çantalar

TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Trabzon'un Arsin ilçesindeki Yeşilce Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, doğanın korunmasına katkıda bulunmak için bez çanta yapıyor.

Plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından poşetlerin ücretli hale getirilmesiyle Yeşilce Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmen ve idarecileri "Doğu Dostu Bez Çanta" projesini hayata geçirdi.

Okulda gerekli malzemelerin temin edilmesinin ardından bez çanta yapımına başlayan özel gereksinimli öğrenciler hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşiyor.

Belli ebatlarda kestikleri keten kumaşları çanta şeklinde diken öğrenciler, üzerine kendi el izlerini ve okullarının ismini bastıktan sonra kullanıma hazır hale getiriyor.

Öğrenirken eğlenen öğrenciler, çantaları renklendirirken de arkadaşlarıyla ayrı bir keyif içinde çalışıyorlar.

Okulun el sanatları öğretmeni Fuat Baştürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölyede öğrencilerin mutlu olacağı, eğleneceği, kendilerini iyi hissedeceği çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Baştürk, öğrencileriyle atölyede ahşap, keçe, seramik ve geri dönüşüm malzemeler kullanarak süs, atkı, banyo paspası ve daha birçok ürün yaptıklarını belirterek, öğrencilerin bu faaliyetlerden çok mutlu olduklarını ifade etti.

Okul yönetiminin de yönlendirmesiyle "Doğa Dostu Bez Çanta" projesini hayata geçirdiklerini anlatan Baştürk, şunları kaydetti:

"Bu yılın başından beri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının atık poşeti ortadan kaldırmayı amaçlayan bir projesi var. Bu uygulamaya destek vermek amacıyla bez çanta yapımına başladık. Şu anda burada öğrencilerimizle bez çanta üretiyoruz. Projemizde ilerliyoruz ve çalışmalarımız da gayet iyi gidiyor. Elimizden geldiği kadar ürünlerimizin tanıtımlarını da yapmaya çalışıyoruz. Güzel izlenimler ve geri dönüşler alıyoruz. Öğrencilerimize öğreterek, üretmeye devam ediyoruz."

- "Çantaların üzerinde öğrencilerimizin el izi oluyor"

Baştürk, bezleri belli kalıplara göre kestiklerini ifade ederek, "Öğrencilerimiz tarafından çantaların kenar ve kulp dikişleri yapılıyor. Temizledikten sonra kullanılmaya hazır hale geliyor. Atölyemizde iki makinemiz var. Seri bir şekilde üretim yapabiliyoruz. Burada yaptığımız çantaların üzerine öğrencilerimizin yaptıklarına dair bir iz kalsın amacıyla el baskılarını yapıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'dan bez çanta siparişi aldıklarını da söyleyen Baştürk, yeni sipariş almaya da hazır olduklarını bildirdi. Baştürk öğrencilerin bez çantaların yanı sıra makine yardımıyla galoş da yaptıklarını kaydetti.

Öğrencilerinin atölye ortamında sosyalleşmelerini önemsediklerine vurgu yapan Baştürk, "Buradan mezun olan öğrencilerimizin kendi imkanlarıyla el becerilerini ortaya çıkardıkları ürünlerden bir kazanım elde etmesini amaçlıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Fatma Kerez, makinede dikiş yapmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, yaptığı çantaları pazar ve market alışverişinde kullandığını söyledi.

Erhan Çağılcı da arkadaşlarıyla iş birliği içerisinde çalıştıklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:14
  1. El Sanatları Öğretmeni Fuat Baştürk
  2. Trabzon
  3. Yeşilce Özel Eğitim Meslek Okulu

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