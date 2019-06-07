Özel öğrencilerden anlamlı bayramlaşma

KOCAELİ (İHA) – Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı unvanını elinde bulunduran Ormanya Doğal Yaşam Parkı, Avustralya kıtasının simgelerinden biri olan Valabi kangurularının yeni yuvası oldu.

Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi kontrolünde gerçekleşen süreçte 2 yetişkin dişi 2 yetişkin erkek ve 1 yavru Valabi kangurusu Eskişehir Hayvanat Bahçesi’nden Ormanya Doğal Yaşam Parkı’na getirildi. Genel sağlık muayenelerinin yapılmasının ardından Valabi kangurularının doğaya ve yeni yaşam alanlarına uyumlarının gözlenecek, günlük kontrolleri veteriner hekimlerce sürdürülecek. Çocuk Hayvan Bahçesi’nde 500 metrekarelik bir alan hazırlanan Valabiler için gerekli tüm çalışmalar yapıldı.

Toprak zemin üzerine hazırlanan alanda, kendi doğal yaşamlarına en uygun alan haline getirilmesi için büyük özen gösterildi. Yeşillendirme çalışmaları ile birlikte Valabilerin doyasıya gezebilecekleri geniş bir alan oluşturuldu. İki yetişkin dişi, iki yetiştin erkek ve bir yavru Valabinin aileye katılmasıyla birlikte, Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan tek Valabiye, geniş bir aile oldu. Oldukça eğlenceli vakit geçirecek olan aile, Ormanya’da ziyaretçilerini bekliyor.