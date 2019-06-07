Özel öğrencilerden anlamlı bayramlaşma

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri Huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı. Huzurevi sakinleri ile bayramlaşmaya gitmeden önce, özel öğrenciler beyaz önlüklerini giyerek mutfağa girdi. Özel öğrenciler Huzurevi sakinleri için kurabiye yaptı. İki farklı kuşağın bir araya geldiği ziyarette, sıcak bir sohbet gerçekleşti. Özel öğrenciler tarafından ziyaret edilen Huzurevi sakinleri öğrencilere ziyaretten dolayı mutluluklarını ifade etti. Özel öğrenciler büyükleri ile tek tek bayramlaşarak günün anısına hatıra fotoğrafı çekilip yaptıkları kurabiyeleri ikram ettiler.