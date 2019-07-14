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Özel öğrencilerden 15 Temmuz şehitlerine klip

Kocaeli’de eğitim gören özel öğrenciler, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde hazırladıkları klibi şehitlere armağan ettiler.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:03
Özel öğrencilerden 15 Temmuz şehitlerine klip

Kocaeli’de eğitim gören özel öğrenciler, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde hazırladıkları klibi şehitlere armağan ettiler.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Türk milletinin meydanlara inmesi sonrasında kahramanlık destanına dönüşen 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Kocaeli’deki özel öğrenciler, şehitler için özel bir klip hazırladı. Başiskele’de bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi gören özel öğrenciler, hazırladıkları klibi, tüm şehitlere armağan ettiler.


Klipte öğrenciler ellerine aldıkları Türk bayrakları ile ilçede oluşturulan 15 Temmuz Milli İrade Parkı’na giderek yetkililerden darbe günü yaşananlar hakkında bilgi alıyor. Darbe girişimi ve sonrasının canlandırıldığı parkta gezen özel çocuklar, darbede şehit düşen 249 kişinin adına dikilen hilal şeklindeki selvi ağaçları önünde dua ediyor. Klibin bir bölümünde parktaki tankın üzerine Türk bayrağı ile çıkan bir öğrenci, “Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız, liderimiz, gururumuz, reisimiz sizi çok seviyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Ömrün, boyun gibi uzun olsun” diyerek sevgisini dile getiriyor.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:03
  1. doğa

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