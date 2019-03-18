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Özel öğrenciler golf sporuyla tanıştı

Antalya Aksu Cihadiye ilcesindebulunan Mustafa Kemal Özel Eğitim Meslek Okulu 1-7 ve 14 Marttarihlerinde düzenlenen ’Özel Çocukları Sporla Buluşturuyoruz’ projesi kapsamında Millennium Golf un katkılarıyla Maxx Royal Montegeria ev sahipliğinde golf sporuyla tanıştılar.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:38
Özel öğrenciler golf sporuyla tanıştı

Antalya Aksu Cihadiye ilcesindebulunan Mustafa Kemal Özel Eğitim Meslek Okulu 1-7 ve 14 Marttarihlerinde düzenlenen ’Özel Çocukları Sporla Buluşturuyoruz’ projesi kapsamında Millennium Golf un katkılarıyla Maxx Royal Montegeria ev sahipliğinde golf sporuyla tanıştılar.


Golf sporu İle İlk defa tanısan özel öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurkenbaşarılı vuruşlarıyla dikkat çektiler.Mustafa Kemal Özel Eğitim Meslek Okulu Beden Eğitimi öğretmeni Ayşegül Erden bu tür faaliyetlerle sporu öğrencilerine sevdirmeyi amacladığını belirtti. Erden, " Özel eğitime ihtiyacı olan cocukları öz güvenlerinin güçlenmesi, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, sosyal hayata etkin katılımları ve toplumsal süreçlerde daha aktif biçimde rol almalarında spor çok önemli bir araçtır "dedi.


Proje ortağı Millennium Golf ailesinde Nadil Tosun ve Öner Uygunise " Amacımız ozel cocuklarıgolf sporuyla tanıştırmak. Okul İle böyle bir sosyal proje gerçeklestirdik. Onların mutlu olması bizim için çok önemli"diye konustu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:38
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