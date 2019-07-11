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Özel öğrenci 4500 çakıl taşıyla Atatürk portresi yaptı

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11 Temmuz 2019 Perşembe 13:37
Özel öğrenci 4500 çakıl taşıyla Atatürk portresi yaptı

Kumluca ilçesinde Özgür Özdemir Özel Eğitim Okulu öğrencisi down sendromlu Hatice Yılmaz, deniz kıyısından topladığı mini çakıl taşlarından yaptığı Atatürk Potresini Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğluna hediye etti


Özgür Özdemir Özel Eğitim Okulu öğrencisi down sendromlu Hatice Yılmaz Demre ilçesi Taşdibi’nden plajından topladığı mini çakıl taşlarını elleriyle tek tek çizerek Atatürk portresi oluşturdu. Hatice Yılmaz, öğretmenleri ile Kumluca belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette, kendi elleriyle siyah ve beyaz çakıl taşlarından yaptığı Atatürk portesini Başkan Köleoğlu’na hediye etti. Topladığı 4500 adet çakıl taşından öğretmenlerinin de desteği ile yaptığı Atatürk Portresini yapmakta çok zorlandığını, ama öğretmenlerinin desteği ile başardığını belirten Hatice Yılmaz; “Porteyi yapmakta zorlandım. Sonunda başardım.Belediye Başkanımız Mustafa Köleoğlu’na hediye ettim. Çok mutluyum” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:37
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