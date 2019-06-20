0553 313 94 23

(Özel) Oğlunun yediği trafik cezasına sinirlenen baba böyle sinir krizi geçirdi

Esenyurt’ta bir baba oğlunun yediği bin 800 TL trafik cezasından dolayı önce oğluyla kavga edip arabasının camlarını indirdi daha sonra sinir krizi geçirip ortalığı birbirine kattı.

20 Haziran 2019 Perşembe 09:07
(Özel) Oğlunun yediği trafik cezasına sinirlenen baba böyle sinir krizi geçirdi

Esenyurt’ta bir baba oğlunun yediği bin 800 TL trafik cezasından dolayı önce oğluyla kavga edip arabasının camlarını indirdi daha sonra sinir krizi geçirip ortalığı birbirine kattı. Öfkeli babanın kriz anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı.





Olay, dün Esenyurt Örnek mahallesi 1389 sokakta öğlenden sonra meydana geldi. İddiaya göre, Haydar O. isimli baba, evde oturduğu sırada oğluna ait araca yazılmış trafik cezası tebligatının eve gelmesiyle küplere bindi. Telefon ile oğlu Hakan O.’yu arayan baba oğluna hemen eve gelmesini söyledi. Bir turizm acentasında şoför olarak görev yapan Hakan O. durumu anlamak için işten erken çıkarak eve geldi. Oğlunun eve gelmesiyle birlikte baba Haydar O. oğlu Hakan O.’ya hakaret etmeye başladı. Bin 800 TL trafik cezasını nasıl ödeyeceklerinin hesabını soran baba ile oğul arasında sözlü tartışma çıktı. Daha sonra sözlü tartışma kavgaya dönüştü, baba ve oğul birbirine girdi.



Eline aldığı demir sopayla arabanın camlarını indirdi


Sinirle evi terk eden Hakan O. şirketin aracına binerek mahalleden uzaklaştı ancak babanın öfkesi dinmemişti. Eline metal sopa alan öfkeli baba aşağıya inerek oğluna ait olan araca zarar vermeye başladı. Önce kaportasına vuran baba daha sonra aracın tüm camlarını tuzla buz etti. Bununla da kalmayan baba, öfkesine hakim olamayarak mahallenin ortasında sinir krizi geçirip kendini yerden yere attı. Olayı gören komşular önce baba Haydar O.’ya müdahale ettiler daha sonra sağlık ve polis ekiplerine haber verdiler.



Sağlık ekipleri Haydar O.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tedavisine devam etmek için polis ekipleri tarafından sedyeye kelepçelenen baba, Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayı haber alıp eve gelen Hakan O. ise gördükleri karşısında şoke oldu. Babasının sinir hastası olduğunu belirten Hakan O, "Babam ile eve gelen bin 800 TL’lik trafik cezası yüzünden tartıştık. Bende evi terk ettim. Benim gitmemle beraber eline sopa alarak aşağıya inip arabaya zarar vermiş. Daha sonrada sinir krizi geçirmiş" diye konuştu.



Aracın camlarını indirmesi ve sinir krizi anları güvenlik kamerasında



Oğlunun yediği bin 800 TL’lik trafik cezasına sinirlenen ve sinir krizi geçirip mahalleyi birbirine katan baba Haydar O.’nun o anları güvenlik kamerası tarafından anbean böyle kaydedildi. Oğlunun evden gitmesiyle aşağıya inen öfkeli baba elindeki demir sopayla önce aracın camlarını indiriyor daha sonra mahalle ortasında sinir krizi geçiriyor. Sinir krizi geçirdiği anlarda korku dolu dakikalar yaşayan mahalle sakinleri yaşlı adamın yanına koşup müdahale etmeye çalışıyor. Daha sonra polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle öfkeli baba hastaneye kaldırılıyor. O anlar ise güvenlik kameralarınca böyle kaydediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 09:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aşırı saman yüklü kamyonetle trafikte tehlikeli taşımacılık
    1. Aşırı saman yüklü kamyonetle trafikte..
    2. Genelkurmay çatı davasında karar günü
    3. Türkiye’den hemen özür dilesinler!
    4. Kadınlarda rahim problemlerine dikkat
    5. Dört boynuzlu koç ilgi odağı oldu
    6. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: “Seri,..
    7. (Özel) İstanbul’da dehşete düşüren..
    8. Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası
    9. Estetik mağduru kadının yüzü tanınmaz..
    10. Doktora öğrencisine çifte burs
    11. Yol kenarına çeşme yapıldı
    12. Kumpas buluşması! Programı birlikte..
    13. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    14. Azmin zaferi
    15. Murat Akıncı kimdir? Murat Akıncı..
    16. Mevsimlik işçilerin sıcakta çapa..
    17. Öykü’nün hazin öyküsü
    18. Erbakan'ı deviren ekip İmamoğlu’nun..
    19. İstanbullu işçi zulmünden ders alsın!
    20. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    21. Zerrin Özer Murat Akınca tarafından..
    22. Turkcell’e Londra’da iki ödül
    23. Darbe girişimi davalarında 3 bin 239..
    24. Erzurumlu başkandan yöresel lezzetler..
    25. Girişimci ve yenilikçi üniversiteler..
    26. Sungurlu’da çaylar taşma noktasına..
    27. Döviz kurları
    28. Bu hafta 10 film vizyona girecek
    29. Asırlık ağaç görenleri büyülüyor
    30. Brent petrolün varili 63,37 dolar
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır