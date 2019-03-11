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(Özel) Oğlu için kredi çekti emekli maaşına el konuldu

Emekli İmdat Akça, oğlunun araba alması için bankadan 50 bin lira kredi çekti.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:19
(Özel) Oğlu için kredi çekti emekli maaşına el konuldu

Emekli İmdat Akça, oğlunun araba alması için bankadan 50 bin lira kredi çekti. Oğlunun da kendine kefil olmasıyla krediyi çeken baba bir süre sonra oğlunun taksitleri ödemediği için bankanın emekli maaşına tamamen el koyduğunu öğrendi.


Milli Piyango bileti satarak geçimini sağladıktan sonra emekli olan İmdat Akça isimli vatandaş, oğlu İbrahim Akça’nın araba almayı ve kendisinden kredi çekmeyi istemesi üzerine oğluyla beraber bankaya gitti. Aralarında anlaşmaya göre krediyi baba çekecek, çekilen parayla oğul kendisine araba alıp banka taksitlerini de ödeyecekti.


İmdat Akça’nın iddiasına göre bu anlaşma 7 ay sürdü. 7 ayın sonunda bankaya maaşını almaya giden İmdat Akça maaşını çekemedi. Banka görevlileriyle görüşen Akça maaşına el konulduğunu öğrendi. Oğlunun kredi taksitleri ödememesi üzerine maaşına el konulduğunu iddia eden baba İmdat Akça yaşadığı olayı İHA muhabirine anlattı. Kredi çekme sürecinin detaylarını anlatan İmdat Akça şöyle konuştu:


“Öz evladım İbrahim Akça araba alalım baba diye beni bankaya götürdü. 50 bin lira çektirdi. Çektim parayı ona verdim araba aldı 2017 model. Bana da kefil oldu. Krediyi veren kız bana, ’Amca sana hiçbir zarar yok oğlun kefil, sen ödemezsen biz oğlundan alıyoruz her ay taksitleri’ dedi. Bankada olan her personele bunun doğru olup olmadığını sordum. Evladım 7 ay ödedi. Eylül ayının sonunda taksiti ödemeyince ben maaşımı almaya gittim bankaya, banka bana para ödemedi. Niye ödemediniz deyince, ’Evladın taksiti ödemedi senin maaşına komple el konuldu’ dediler.”


Babasının kredi kartı bilgilerini de kullanmış


İmdat Akça daha sonra başvurduğu yasal süreci de anlattı. Savcılığa iki kez dilekçe verdiğini ancak olayın mahkemeye taşınmadığını ifade eden Akça son olarak Barodan bir avukatla görüştüğünü söyledi. Maaşının yanında oğlunun kredi kartı bilgileriyle araba sigortası ve internet faturasını da ödediğini ifade eden İmdat Akça, “Savcıyla görüştüm param olmadığı için benibaroya ücretsiz avukat talep etmem için gönderdi. Bir avukata derdimi anlattım. Avukat, oğluna açacağın alacak- verecek davası en az 3-5 sene sürüyor, dava açsan bir şey kazanamazsın. Boşuna uğraşma dedi bana. Ne yapacağımı şaşırdım, nereye gidersem çözüm bulamıyorum. Aldığı arabayı sattı hemen banka icrayla alır diye. Bankada müdür oğlumu aradı niye ödemediğini sordu. ’Krediyi babam çekti babam ödesin. Benim borcum yok, babam bana para vermedi yalan konuşuyor’ dedi. Beni zor duruma düşürdü. Şu anda ben 36 ay daha hiç maaş alamıyorum ortada kaldım. Bir gecekondum var, ben ne yeyip ne içeyim. 6 aydır evimde ne meyve ne sebze görmüş değilim. İntihar etsem bundan iyi. Kredi kartımdan sattığı arabanın sigortasını yatırmış, evinin internet faturasını yatırmış. 4750 lira olarak kredi kartım da icraya gitti” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:19
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