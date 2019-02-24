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(Özel) Muhtar adayı üniversite mezunu genç kapı kapı dolaşıp oy istiyor

Zonguldak’ın Karaman beldesi Sadıklı Mahallesi muhtar adayı 23 yaşındaki üniversite mezunu Tayfun Demirci, kapı kapı dolaşarak seçimlerde destek istiyor.

24 Şubat 2019 Pazar 12:43
(Özel) Muhtar adayı üniversite mezunu genç kapı kapı dolaşıp oy istiyor

Zonguldak’ın Karaman beldesi Sadıklı Mahallesi muhtar adayı 23 yaşındaki üniversite mezunu Tayfun Demirci, kapı kapı dolaşarak seçimlerde destek istiyor.


Sadıklı Mahallesi Muhtarlığı için aday olan Dış Ticaret Bölümü mezunu Tayfun Demirci, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. “Yenilik için değişim şart”, “Ek iş ek maaş için değil yüzde yüz hizmet için” parolası ile çıktığı yolda seçim beyannamesini özel afişe bastıran genç, kapı kapı dolaşarak destek istedi. 23 yaşındaki Demirci, muhtar olması halinde hayata geçirmeyi hedeflediği projelerini açıkladı. Seçildiği takdirde mahallenin ihtiyacı olan sorunlara öncelik vereceğini ifade eden Demirci, “Ben Tayfun Demirci, 23 yaşındayım, üniversite mezunuyum. Sadıklı Mahallesi’nde yaşıyorum. Bu mahallenin genç muhtar adayıyım. Bizim mahallemizde çok fazla ihtiyaç var, özellikle bizim mahallemiz batının hizmet gelmeyen doğu görevi görüyor. Yani burada doğu hayatı yaşar gibi hiçbir hizmet alamıyoruz. Sorunlarımızın çok olmasından dolayı buna çözüm olarak Haziran ayından bu yana sahadayız. Sorunlarımızı çözümledik. Mahallemizin genç, bilgili ve hizmet edecek insanlara ihtiyacı var. Bu yüzden muhtar adayı olarak çıktım. En büyük sorunumuz köy odamızın olmaması. Köy odası köyün hizmet getiren yeridir. Burada önceden namaz kılınıyor ve köyün diğer ihtiyaçları karşılanıyordu. Burayı hayata geçirmek bizim en büyük vaadimiz. Yollarımız çok kötü, mahallemizde hiçbir şekilde çocuklarımızın oynayabileceği bir park yok. Mahallemizin içme suları çok kötü, bunu içilebilir duruma getirmek için çalışmalar yapacağız” dedi.


Seçildiği takdirde ilk maaşıyla mahalle halkına Anıtkabir gezisi düzenleyeceğini ifade eden Demirci, “Eğer muhtar seçilirsem ilk maaşımla mahalle halkıma Anıtkabir gezisi armağan edeceğim. Çünkü mahallemiz Atatürkçü bir mahalle, vatanına, milletine bağlı bir mahalle. İlk hedefimiz mahalle halkına Anıtkabir gezisi olacak” dedi.


31 Mart’ta yapılacak seçimlerde seçilme potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden Demirci, “Karşımda üç aday var. Halkımız yapılanı görüyor, yapılmayanı da görüyor. Bunu anlatmaya gerek yok. Potansiyeli yüksek ve genç olarak ben ön plandayım. İnşallah halkımız bunları görüp desteklerini eksik etmeyecektir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:43
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