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(Özel) Motosikletten savrulan polis, dolmuşun altında kalıyordu

Denizli’de yunus polisinin kullandığı motosiklete sinyal vermeden dönüş yapmak isteyen otomobil çarptı.

02 Temmuz 2019 Salı 17:41
(Özel) Motosikletten savrulan polis, dolmuşun altında kalıyordu

Denizli’de yunus polisinin kullandığı motosiklete sinyal vermeden dönüş yapmak isteyen otomobil çarptı. Kazada savrulan polis memuru ise karşıdan gelen dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu.


Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi’nde meydana geldi. Kullandığı 20 A 4762 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan M.A. isimli yunus ekiplerinde görevli polise, sağa dönmek istediği sırada aynı yöne dönmek isteyen ve iddialara göre sinyal vermeyen Tuncay T. idaresindeki 20 GP 079 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet üzerinden savrulan polis memuru yere düştü. Polis, karşı yönden gelen ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayı gören dolmuş şoförü bir anda yönünü değiştirerek durdu.


Kazanın ardından çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil servis ekibi olay yerine sevk edildi. Polis memuru M.A., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polisin kol ve bacağında ciddi olmayan yaralanma olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, motosiklet ile otomobilin yoldan kaldırılması ile yeniden açıldı.


Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:41
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