(Özel) Motosiklet tanıtım videosu çekerken para buldu

Sosyal medya için motosiklet videosu çeken genç, video çekerken bulduğu yaklaşık 20 bin lirayı sahibine teslim etmek için sosyal medyayı ve çevresini seferber etti. Parayı bulduğu anları sosyal medya hesabında yayınlayan Fatih Çavdar, “Paranın sahibi olan hanımefendiyle karşılaştığımızda, aramızdaki 500 metreyi koşarak geldi. 10 bin lira kredi kartı borcum var ama Allah kursağımızdan haram geçirmesin” diye konuştu.

Sosyal medyada motosiklet videoları yayınlayan muhasebeci Fatih Çavdar, yeni aldığı motosikletin tanıtım videosunu arkadaşıyla birlikte çekerken para buldu. Sabah işe gitmeden önce arkadaşıyla birlikte video çekmek için gittiği parkta önce küçük bir çanta fak eden ve çantayı tansiyon aleti kutusu zanneden Çavdar, içini açtığı çantada yüklü miktardaki banknotları fark edince neye uğradığını şaşırdı. Önce paraların gerçek olduğundan emin olamayan Çavdar, banknotlardan birkaçını kontrol ettikten sonra küçük çantaya geri koyarak çantayı kapattı. Arkadaşıyla birlikte neye uğradığını şaşıran Çavdar, daha sonra bir polis arkadaşını arayarak ne yapması gerektiğiyle ilgili bilgi almak istedi. Arkadaşına telefonla ulaşamayan gençbu kez acilen karakola gitti. Karakolda tutulan tutanağın ardından 19 bin 800 lirayı muhafaza altına aldıran Çavdar hem sosyal medyayı, hem de yakınlarını seferber etti. Tanıdığı bir esnafın güvenlik kamerasını incelemesiyle parayı düşüren yaşlı kadın tespit edildi. Bunun üzerine Çavdar, parayı yaşlı kadına teslim ederek insanlık adına önemli bir davranışa imza attı.

Parayı bulduğu anları sosyal medya hesabında yayınlayan Fatih Çavdar, o anları İHA’ya anlattı. Çavdar şunları söyledi: “Arkadaşımla motosikletimi tanıtmak için video çekiyordum. Ben anlatırken arkadaşım kenarda oturuyordu. Orada bir çanta gördüğünü söyledi. Tansiyon aleti kutusunda duruyordu, ben de en başta tansiyon aleti sandım. Meraktan dolayı açıp baktım. İçinde yüklü miktarda para vardı. Sonra heyecandan biraz ağır kelimeler kullandım. Daha sonra arkadaşımı aradım ne yapabilirim diye. Açmayınca da heyecandan direkt eve gidip düşündüm. Esnafı gezdim, sosyal medyada paylaştım. Esnafın kameralarını izleyerek hanımefendiye ulaştım. 50 - 60 yaşlarında bir teyzemizdi. Parayı teslim edince çok sevindi. Sonuçta ben o parayı alıp kendim de kullanabilirdim. 10 bin lira kredi kartı borcum var. Ama Allah kursağımızdan haram geçirmesin. Ben parayı teslim ettim, büyük bir yükü atlattım. Para bendeyken kendimi huzursuz hissediyordum. Parayı teslim ederken birbirimizi ilk gördüğümüzde aramızda yaklaşık 500 metre mesafe vardı. 500 metreyi koşarak geldi mutluluktan. Ben tabi içinde ne kadar var, hangi banknotlar var teyit ettim. Ne için lazım olduğu konusuna girmedim ama çok mutlu olduğunu söyleyebilirim.”

Parayı bulduğunda çevresindeki tanıdıklarına haber verdiğini kaydeden Fatin Çavdar, “Esnaflara para buldum diye haber bırakıp akşam yanlarına uğrayacağımı söyledim. Ben akşam uğrayana kadar esnaf kameradan bulmuştu ve bana söyledi. Ben de o süre içinde sosyal medyada paylaşmıştım. Çok mesaj geldi ama çoğuna inanmadım. Esnafta görüntüyü izleyince sahibini bulduk. Ertesi gün de teyzemize ulaştık ve teslim ettik” diye konuştu.