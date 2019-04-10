(Özel) Motosiklet sürücüsünün aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu anlar kamerada Üsküdar’da seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek düştü.

Üsküdar’da seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek düştü. Sürücünün arkadan gelen aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu anlar kask kamerasına kaydedildi.

Üsküdar Çamlıca’da motosikletiyle yolda ilerleyen sürücü bir anda dengesini kaybederek düştü. Yere düşen sürücü o esnada arkasından gelen aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Aracın yolda yavaş ilerlemesi olası bir facianın önüne geçti. Yere düşen motosiklet sürücüsün kıl payı aracın altında kalmaktan kurtulduğu anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki motosikletli dengesini kaybederek düşüyor, arkadan gelen araç yerdeki motosikletlinin hemen yanından geçiyor, motosikletli ezilmekten kurtuluyor.

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