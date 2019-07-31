(Özel) Motosiklet sürücüsü otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu Kağıthane’de motosiklet sürücüsü park yerinden çıkmaya çalışan otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu.

Kağıthane’de motosiklet sürücüsü park yerinden çıkmaya çalışan otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Duruma sinirlenen motosiklet sürücüsü, arabayı tekmeleyerek, dikiz aynasını parçaladı. O anlarda başka bir sürücü tarafındansaniye saniye görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Kağıthane de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki aracı kontrolsüz bir şekilde yola çıkaran sürücü, yoldan gelen motosiklet sürücüsünü fark etmedi. Motosiklet sürücüsünün son anda refleksiyle kaza önlendi. Ancak olayın şokunu atlatamayan motosiklet sürücüsü, sinirle önce aracı tekmeledi daha sonra dikiz aynasını parçaladı. Arabanın içinde oturan baba, oğul ise şoka girdi. Motosiklet sürücüsü kısa süre sonra olay yerinden ayrıldı. Kavga anı ise başka bir motosiklet sürücüsünün kamerasına böyle yansıdı.

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