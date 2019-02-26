0553 313 94 23

(Özel) Motor sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada

Üsküdar’da trafikte seyreden motor sürücüsü, aniden önüne çıkan araca çarparak yaralandı.

26 Şubat 2019 Salı 09:17
(Özel) Motor sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada

Üsküdar’da trafikte seyreden motor sürücüsü, aniden önüne çıkan araca çarparak yaralandı. Faciadan dönülen kaza anları kask kamerasınca kaydedildi.


Üsküdar’da bir araç sürücüsü, yol ayrımına girebilmek için hatalı manevra yaparak şerit değiştirdi. O esnada motoruyla arkadan gelen sürücü duramayarak araca çarptı. Dikkatsiz araç sürücüsünün neden olduğu kaza, motorcunun kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Motorcu, dikkatsiz şoförün adeta faciaya davetiye çıkardığı kazayı yaralı atlattı. Görüntülerde motor yolda ilerliyor, bir anda sol şeritten hatalı manevra yapan araç önüne çıkıyor ve motor araca çarpıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursagaz Gazbir Kurumsal İletişim Komisyonu’nu ağırladı
    1. Bursagaz Gazbir Kurumsal İletişim..
    2. (Düzeltme) Eğitim Bir-Sen Milas İlçe..
    3. 32 ilde 5 binden fazla konut için..
    4. Cedi'nin 27 sayısı Cavaliers'a yetmedi
    5. Lise öğrencilerinin TÜBİTAK projeleri..
    6. Ağrı yerel seçim anket sonuçları 2019..
    7. ABD Başkanı Trump’a cinsel taciz davası
    8. Beyaz gelincik bu sefer okul..
    9. Diyarbakır’da 26 adet sahte 100 dolar..
    10. Tam teçhizatlı defineciler suçüstü..
    11. Kış ve bahar sinüzitle zehir olmasın
    12. 3 aylık eğitimle kekemelikten..
    13. GÜNCELLEME - FETÖ'nün "aktif"..
    14. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    15. Dünün çocukları bugünün çocukları ile..
    16. Karateciler 4 Altın 3 Gümüş ve 3 Bronz..
    17. Tuzla’daki kimyasal kokunun kaynağı..
    18. TCMB'den döviz depo ihalesi
    19. Kayseri SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı..
    20. Diriliş Ertuğrul hayranlarını şoke..
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti