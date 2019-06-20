Özel misafirler "gül" gibi bir gün geçirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde yürütülen ’Mutlu Çarşamba Projesi’ kapsamında Isparta’da her çarşamba uygulanmaya devam eden etkinlikler çerçevesinde özel bireyler, pembe ve yeşile bürünen gül bahçelerini gezdi.

Kentte, projeyi uygulayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Isparta’nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent Kasabası’ndaki Türkiye’nin ilk Gül Müzesi GÜZE’yi gezen özel konuklar, pembe ve yeşile bürünen gül bahçelerinde de hoş vakit geçirme fırsatı yakaladılar. Mutlu Çarşamba Projesi kapsamında gül gibi bir gün geçiren özel misafirler, gül bahçelerini içinde gül kokusunu alarak hem spor yaptılar hem de gönüllerince eğlendiler. Aileleriyle birlikte gittikleri pembe ve yeşile bürünmüş bahçeleri gezen özel misafirler, gül toplamanın da keyfini yaşadılar.

Özel konuklar ayrıca, Güneykent Kasabası’ndaki gül evini de gezerek, yapılan ürün ve malzemeleri de yakından görme fırsatı yakaladılar.