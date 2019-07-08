0553 313 94 23

(Özel) Minik Özge’nin protez bacak mutluluğu

13 günlükken sol bacağı kesilen 6 yaşındaki Özge Yıldırım için yardımseverlerden toplanan para ile protez alındı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:36
(Özel) Minik Özge’nin protez bacak mutluluğu

13 günlükken sol bacağı kesilen 6 yaşındaki Özge Yıldırım için yardımseverlerden toplanan para ile protez alındı. Babasının kendi imkanlarıyla yaptığı protezle yürümeye başlayan minik Özge,dizine takılan protezle yürüyerek büyük mutluluk yaşadı.



Doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım, 13 günlükken sol bacağı kesilen 6 yaşındaki kızı Özge için ilk önce kendisi protez bacak üretti. Baba evinin tavanına kurduğu düzenekle kızının ilk adımlarını atmasını sağladı. Yaşı ilerlediğinde babasının kendisi için yaptığı protez yeterli olmamaya başladı. Babasının yaptığı protez ile gündeme gelen minik Özge için hayırseverler de seferber oldu. Hayırseverlerden toplanan yardımlar ile minik Özge’ye gereken protez İstanbul‘da sağlandı. Bağcılar’da protez bacağı üreten bir firmaya giden Yıldırım ailesi burada yeni yapılacak protez bacak için Özge’ye ölçümler yaptırdı. İlk defa protez bacağını giyen minik Özge’nin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Antalya’da kullandığı protezden daha gelişmiş özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge tek başına yürüyüp merdivenleri de çıkabilir hale geldi. Aile, yardımseverlere teşekkür ederken minik Özge’nin yaşı ilerledikçe protezinin değişmesi gerektiğini ifade etti.



“Özge 80 yaşına gelene kadar protez bacakları değişecek”


Doğrama ustası baba Ali İhsan Yıldırım, “Hastanenin hatasından dolayı kızımın ayağı kesildi. 2014’ten bu güne kızımın bu süreci ile ilgili mücadele veriyoruz. Şuanda 3 protez ayağı değiştiriyoruz. Özge büyüdükçe devamlı olarak protez ayağı değişecek. İhlas Haber Ajansına çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları haberler ile kızımın protez bacağına kavuşmuş oldu. Yardımseverlerin yaptıkları bağışlar ile Özge’nin 3’üncü kez protez ayağını değiştirebiliyoruz. Protez ayağın 1 ile 1,5 yıl arasında büyümeye bağlı olarak değiştirilmesi gerekiyor. Özge ne kadar hızlı büyürse o kadar hızlı değişmesi gerekiyor. Özge 80 yaşına gelene kadar protez bacakları değişecek. Yeri gelecek büyüdüğü için olmayacak yeri gelecek yıprandığı için değişmesi gerekecek. Bu yardımlardan ziyade hastanelerin bu bedeli ödemesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trafik dedektifi eğitimleri devam ediyor
    1. Trafik dedektifi eğitimleri devam..
    2. Almanya'nın ihracatı mayısta arttı
    3. Kuzey Ege’de düzensiz göçmene geçit yok
    4. Şaban Yılmaz kimdir nereli ve kaç..
    5. Dekan Taşmektepligil kansere yenik..
    6. "Ayaklarımız yere sağlam basmalı"
    7. 2019 yılı kurban tanıtım toplantısı..
    8. 15 Temmuz gazisi anlattı: Erdoğan..
    9. 3 metrelik dev vatozu görüntüleyen..
    10. Kuşadası Belediyesi’nde görev..
    11. Afyonkarahisar’da fasulye hasadı..
    12. GRAFİKLİ - İz bırakan bir muallim:..
    13. GRAFİKLİ - İz bırakan bir muallim:..
    14. Girişimciye destek yağmuru
    15. İki araç kafa kafaya çarpıştı
    16. Avrupa borsaları
    17. Rusya'nın Gürcistan kararı Türkiye'ye..
    18. Genç girişimciler dünya sosyetesinin..
    19. Turkcell'den veri merkezlerine 2..
    20. Sahipsiz köpeklere parazit bakımı
    21. Büyükçekmeceli çocuklardan renkli..
    22. MEB'den 10 maddede "özel okul tercih"..
    23. Akü hırsızları güvenlik kameralarına..
    24. Eyyübiyeli gençler yaz kampına..
    25. THY’nin ’Rüya’ uçağı, şehit Eren..
    26. Ahır yangını söndürüldü
    27. Rusya'daki sel
    28. Gaziantep’ten Japon turist atağı
    29. "Gençlerbirliği layık olduğu yerde"
    30. Mağarada besihane
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’